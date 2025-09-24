Insurance Advisor till Lendo!
2025-09-24
Har du erfarenhet av kalla samtal? Nu har du chansen att vara med och skapa nästa framgångssaga bakom kulisserna hos en av Sveriges mest välkända jämförelsetjänster. Vi söker dig med passion för försäljning, drivs av kalla samtal och vill vara med och bygga upp ett helt nytt säljteam!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu drivna och målinriktade försäkringssäljare till ett helt nytt härligt team hos Lendo. Du blir en del av en spännande satsning där fokus ligger på att via kalla samtal hitta nya företagskunder och bygga upp en stark kundbas. Rollen kräver att du är kvalitetsmedveten, trivs i ett högt tempo och har förståelse för vad det innebär att arbeta med uppsökande försäljning.
Tjänsten börjar som ett långsiktigt konsultuppdrag via Academic Work.
På Lendo är deras mission att ge fler människor verktygen och kunskapen för att fatta smarta beslut kring sin privatekonomi. Deras värderingar- Winas a Team, Alwaysimproving & Focus on execution - präglar deras vardag och guidar dem mot målet att alltid vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Dina arbetsuppgifter
• Guida kunder genom deras försäkringsbehov
• Ringa kalla samtal till kunder för att hitta nya affärsmöjligheter och erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar till helt nya kunder.
• Skapa trygghet. Försäkringar kan vara krångliga, men du gör det enkelt och tydligt.
• Hålla en hög telefonaktivitet - varje samtal är en chans att hjälpa en kund och skapa mervärde.
• Jobba mot mål tillsammans med dina kollegor
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett starkt driv för försäljning och en passion för att skapa värde för kunden. Du ser varje samtal som en chans att identifiera behov och presentera rätt lösning.
• Är en tydlig och engagerad person som trivs att jobba i högt tempo och mot tydliga mål.
• Du gillar när det händer mycket och har inga problem med att ha många samtal under en arbetsdag - telefonen är ditt främsta arbetsverktyg.
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med kundkontakt, t.ex. inom telefonförsäljning, rådgivning eller annan serviceinriktad roll.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Är trygg i samtal och har lätt för att skapa förtroende.
• Brinner för att hjälpa kunder och leverera en positiv upplevelse.
• Drivs av att nå mål
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
