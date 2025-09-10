Instrumenttekniker till Sysav
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en erfaren Instrumenttekniker som är redo att ta nästa steg i karriären? Vill du vara med och bidra till framtidens hållbara lösningar inom avfallshantering och energiutvinning? Då är Sysav rätt plats för dig!
Vi söker nu en Instrumenttekniker till vårt team El och Instrument. I denna roll får du ett stort ansvar för att säkerställa att våra anläggningar drivs effektivt och säkert. Du kommer att rapportera direkt till Sysavs Elchef och ingå i ett engagerat och erfaret team inom el och automation, där samarbete och kompetens står i fokus.
Sysav bidrar till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Vi omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka resurser till samhället. Vi skapar också insikt kring hållbar konsumtion och visar vägen för branschen genom innovativa lösningar. Sysav är stolt över att bidra till att skapa världens mest hållbara region - tillsammans med kunder, samarbetspartners och våra 14 ägarkommuner.
Som Instrumenttekniker på Sysav kommer dina arbetsuppgifter att innebära:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av utrustning i Sysavs anläggningar.
• Förbättringar för ökad driftsäkerhet.
• Utföra mindre nyinstallationer.
• Kontakt med leverantörer.
• Rapportera och återrapportera arbeten via underhållssystemet.
• Ingå i beredskapsstyrka.
• Hämta in offertförfrågan.
• Framtagning av kravspecifikation för instrument vid upphandlingar.
• Delta i projekt som sakkunnig för instrumentrelaterade frågor.
På Sysav bidrar du till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Hos oss får du en arbetsplats där ett tillitsfullt och lyhört ledarskap och medarbetarskap premieras. En hybrid arbetsplats, när det är möjligt, samt balans mellan arbete och fritid, är viktigt för många av våra medarbetare och därför även för oss. Förutom friskvårdsbidrag, erbjuder vi en förmånlig sjukvårdsförsäkring och tillgång till vår Förmånsportal samt gratis pensionsrådgivning.
Personprofil
Vi söker dig som har några års erfarenhet som Industrielektriker eller motsvarande, gärna inom industri och allmänt förekommande el- och instrumentarbeten. För att lyckas i rollen tror vi att du är en positiv, noggrann och ansvarsfull person med en stark känsla för säkerhet i arbetet. Du har en problemlösande attityd, vilket gör att du effektivt kan identifiera och lösa tekniska problem. Du har även tålamod och trivs med att samarbeta i grupp, vilket gör att du både kan arbeta självständigt och tillsammans med dina kollegor för att nå gemensamma mål. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i miljörapporteringssystem samt god vana av att kalibrera instrument.
Vidare ser vi gärna att du är strukturerad, kommunikativ och har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter, även under stressiga situationer. Du tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt och är en lagspelare som värderar samarbete och effektiv kommunikation med både kollegor och externa aktörer.
Krav:
• Utbildning inom elinstallation på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
• 3-5 års erfarenhet som Instrumenttekniker eller likvärdig erfarenhet.
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Malmö
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
I den här rekryteringen samarbetar Sysav med PerformIQ. Vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Filip Lundström på filip.lundstrom@performiq.se
vid eventuella frågor gällande rekryteringsprocessen.
Ersättning
Fast lön
