Instrumentmonstör -Nolek AB
Thalamus it consulting AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Instrumentmontör med driv att bygga framtidens produktionslina
Är du tekniskt vass, älskar smarta produktionsflöden och vill vara med från allra första början när en ny produkt tar klivet från enstycksproduktion till effektiv serietillverkning? Då är detta din chans att sätta ett avtryck som verkligen betyder något.
Nolek växer - och nu söker vi dig som vill vara navet i uppbyggnaden av produktionen kring vår senaste mätinstrumentprodukt. Här får du ett ovanligt läge: du börjar hands-on i monteringen, lär känna produkten på djupet och utvecklar samtidigt en produktionslina enligt moderna effektivitetsmetoder. I takt med ökande volymer växer också din roll - med möjlighet att ta steget mot team leader för den nya produktionsenheten.
Rollen
Som instrumentmontör hos oss får du en unik mix av teknik, flöde och utveckling. Du:
Monterar och testar våra avancerade mätinstrument.
Bygger upp ett effektivt produktionsflöde i nära samarbete med produktion, utveckling, konstruktion och sälj.
Driver förbättringsarbete och kommer med smarta förslag på hur vi kan förenkla, förtydliga och effektivisera.
Blir ansvarig för att forma grunden till en framtida produktionslina - och skapar strukturen som framtida kollegor kommer att arbeta i.
Din roll växer med volymerna och får en central roll i ett område som kommer bli allt viktigare för Nolek.
Vem är du?
Vi tror att du har:
Minst 5 års erfarenhet från modern produktion - gärna från linjetillverkning av elektroniska produkter.
Kunskap inom elektronik/elektronisk utrustning samt gärna förståelse för flödesteknik (tryck, flöden).
Arbetat med Lean-arbete, 5S, standardisering eller andra strukturerade förbättringsmetoder.
En nyfiken, initiativtagande personlighet som trivs lika bra med att skruva och montera som att bygga processer och skapa ordning.
Förmåga att samarbeta brett - du kommer att ha kontakt med allt från utvecklare till sälj och produktion.
Du är helt enkelt en person som gillar struktur, kvalitet och smarta lösningar - och som vill påverka hur saker görs, inte bara följa dem.
Om Nolek:
Sedan 1973 har Nolek varit världsledande inom läcksökning och tätkontroll - teknik som används i allt från elfordon och batterier till medicinteknik, energi och rymdapplikationer. Här blir du en del av ett företag som skapar lösningar i absoluta teknikfronten och där varje leverans är viktig.
Nolek är en världsledande aktör inom tätkontroll, verifieringsprovning, läcksökning och heliumåtervinning. Våra lösningar används i kritiska branscher som elfordon, medicinteknik, energi och rymdsektorn.
Alla våra produkter är kundanpassade, vilket kräver kreativitet, flexibilitet och teknisk förståelse. Vårt huvudkontor ligger i Norsborg, med dotterbolag i Malaysia, USA, Nederländerna, Ungern, Kina och Danmark samt distributörer globalt. Nolek omsätter cirka 130 MSEK med 97 anställda och ingår i Indutrade - en stabil och långsiktig industrikoncern.
Idag består indutrade-koncernen av över 200 dotterbolag med 9100 anställda i över 30 länder och i sex världsdelar. Omsättningen för Indutrade 2024 uppgick till 33 miljarder SEK och EBITA 4,7 miljarder SEK (14,4%). Nolek ingår i affärsområdet Technology & Systems Solutions.
Tjänsten är på heltid och placerad på vårt huvudkontor i Norsborg.
Vill du vara med och skapa en produktionslina från första skruven till fullskalig produktion? Sök rollen och ta nästa steg i en karriär där din tekniska erfarenhet och ditt förbättringsdriv gör verklig skillnad.
Låter det intressant?
Vi ser fram emot din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Nolek med Thalamus. Ansvarig rekryterare är Eva Baumgartner som nås på 070-593 65 20 eller eva.baumgartner@thalamus.se
Välkommen med din ansökan senast 31/1-26. Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Eva Baumgartner eva.baumgartner@thalamus.se Jobbnummer
9633431