Instrumentation Design Engineer till Nynas

Vi söker nu Nynas nästa Instrumentingenjör! Här får du möjlighet att bli en nyckelperson i Instrumenttekniska projekt på en högteknologisk industri.
Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Instrumentingenjör kommer du att ha en mycket viktig roll i raffinaderiets kontinuerliga utvecklings- och underhållsprojekt. Du ansvarar för att designa, dokumentera och optimera styrsystem och fältinstrumentation för att säkerställa säker och effektiv processdrift. Du ingår i en projekt- och teknikavdelning och samarbetar tätt med drift- och underhållsteam.
Du erbjuds
• Ett betydelsefullt och viktigt arbete inom tung industri.
• En dynamisk arbetsmiljö som värdesätter din expertis och utveckling
• Ett konsultuppdrag via oss på Academic Work, initialt på 6 månader men med god chans till förlängning. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ansvar och deltagande i instrumenttekniska projekt genom hela livscykeln, från design och upphandling till driftsättning och överlämning med särskilt fokus på säkerhet och kvalitet i industrimiljön.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Projektledning av instrumenttekniska projekt
• Designa kontroll- och säkerhetssystem med funktioner som uppfyller tekniska standarder och lagkrav
• Arbeta med SIL-verifikationer
• Planera och övervaka installationer i ATEX-miljö
• Kostnadsestimering och andra arbetsuppgifter inom projektledning
• Att skapa datablad och annan dokumentation för fältinstrument
• Granskning och godkännanden av designleveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd relevant civil/högskoleingenjörsutbildning inom exempelvis automation/automationsingenjör, styr- och reglerteknik, el/instrumentteknik, process- eller kemiteknik
• Har avancerad kunskap inom Instrumentkonstruktion. Vi tror att du har cirka fem års erfarenhet från en roll som Instrumentingenjör inom tung processindustri (kärnkraft, storskalig läkemedelsproduktion, stål/metall eller komplex olja & gas) för att ha med dig de kunskaperna som krävs för att kunna axla rollen.
• Har god kunskap om Funktionell Säkerhet och SIL-verifiering samt om ATEX-miljöer
• Kommunicerar flytande i engelska i tal och skrift, eftersom arbetet uteslutande kommer att utföras på engelska
• Har en gedigen processkunskap för att skapa datablad, ritningar och projektdokumentation i ett CAE-system
• Erfarenhet av projektledning
• Kunskaper i AutoCAD och Microsoft Excel
• Har möjlighet att arbeta fulltid från raffinaderiet i Nynäshamn
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av Smart Plant Instrumentation (SPI)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam och noggrann
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nynas is a different kind of oil company. Working together with their customers, they tap into the full potential of oil to help create valuable applications for end-users and society. Wherever you look, you will see products and services made - or made possible by - using Nynas' naphthenic oils and bitumen. They have made it their business to unlock oil's potential and provide value to our customers around the world. Ersättning
