Instrument-/automationselektriker
2026-04-21
Instrument-/automationselektriker till Yara i Köping
För en fortsatt utveckling av underhållsorganisationen söker vi nu efter en automationselektriker till vår utförargrupp inom underhållsavdelningen.
Tillsammans med produktions- och underhållsteamet kommer du att delta i utvecklingen av vårt avhjälpande och förebyggande underhåll samt i arbetet med ständiga förbättringar och modifikationer för ökad tillförlitlighet.
Roll och ansvar
• Utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på vår utrustning samt inom ansvarsområdet.
• Utföra ISO-kontroller på mätutrustning ingående i vårt kvalitetssystem
• Dokumentera och hämta information från underhållssytemet ingår, alla arbeten utförs mot arbetsorder och skriftligt arbetstillstånd.
• Arbetstid - dagtid med schemalagd beredskap
Dina kvalifikationer· Du har teknisk utbildning inom automation
• Du talar och skriver svenska, kunskaper i engelska är ett plus.
• Datorkunskap i MS Office och erfarenhet av arbete i SAP är en fördel.
• Erfarenhet inom DeltaV är meriterande.
• Du bör ha arbetserfarenhet inom liknande områden och erfarenhet från processindustri är meriterande.
• Du har körkort med B-behörighet.
Dina egenskaper
• Du är noggrann, kvalitets- och säkerhetsmedveten.
• Du är självgående, nyfiken och initiativrik
• Du arbetar systematiskt, sinne för ordning och reda, och gillar att ta ansvar.
• Du är flexibel, gillar att jobba operativt
• Du gillar att jobba i team men kan även jobba självständigt.
• Du har förmåga att skapa goda relationer och god samarbetsförmåga då det är många kontaktytor
• Stor vikt läggs på personlig lämplighet
Vilka är vi på Underhåll? Vi är ett lag med stor bredd, där några har jobbat länge på företaget och några inte fullt så länge. Organisationen har förändrats, denna roll ingår i utförargruppen (ej kontorstjänst) och rapportera till arbetsledaren på el och instrument. Vi har spännande utvecklingsmöjligheter framför oss och saker på gång. Det finns en framtidstro och visioner i pipelinen som kommer innebära både utmaningar och möjligheter i form av projekt, moderniseringar och arbetssätt.
Hos oss möter du allt från modern utrustning till äldre anläggningar, med allt vad det innebär i form av kunskap, problemlösning och variation i vardagen. Vi arbetar aktivt med driftsäkerhet, projektledning och asset management - och vi utvecklas hela tiden.
Säkerhetskulturen är en självklar del av vårt arbete, och vi söker dig som vill bidra till den. Men lika viktigt som teknik och processer, är vilka vi är som människor. Därför lägger vi stor vikt vid din person - hur du är, vad du bidrar med och hur du fungerar i ett lag. Du får ett stort eget ansvar, men också vara en del av ett sammanhang där vi stöttar varandra, fikar ihop och har roligt på jobbet.
Vill du vara med och utvecklas - och samtidigt vara med och utveckla? Då kanske det är just dig vi söker.
Vi tillämpar provanställning om 6 månader på samtliga våra tjänster.
Yara International ASA är ett ledande kemiföretag som omvandlar energi, naturliga mineraler och kväve från luften till viktiga produkter för lantbrukare och industriella kunder. Vi är världens största leverantör av mineralgödsel och agronomiska lösningar. Vår industriella produktportfölj innehåller bl.a. miljöprodukter, som bidrar till en ren luft och ett rent vatten och bevarar kvalitet hos livsmedel. Yaras globala arbetsstyrka på mer än 17000 anställda utgör en bred mångfald och kompetens, vilket gör det möjligt för Yara att bibehålla sin ledande ställning inom branschen.
Yara AB i Köping är en ledande producent av tekniskt ammoniumnitrat, TAN, som används i civila sprängämnen inom gruvindustrin. Med våra två Salpetersyrafabriker och TAN-fabriker är vår årliga kapacitet 360 kt TAN. I Köping är vi ca 120 anställda.Vill du veta mer?Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Anders Råberger på 070-77 88 743 eller Simon Johansson på 070-77 89 461.
Vår rekryteringsprocessVi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & LindholmNorén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Nya Hamnvägen 14 (visa karta
)
731 36 KÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Yara Kontakt
Anders Råberger anders@norenlindholm.se 070-77 88 743
9867124