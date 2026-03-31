Instruktörer till Jägarskolan - Stjärnåsen
Poolia AB / Skogsbrukarjobb / Göteborg Visa alla skogsbrukarjobb i Göteborg
2026-03-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens jägare - med passion och precision som grund?
Inför starten av Stjärnåsens jägarskola söker vi nu instruktörer som vill vara med och bygga upp en utbildning där kvalitet, kunskap och upplevelse står i centrum.
Jägarskolan är en central del av Stjärnåsen - en helhetsutbildning där jägarexamen är första steget i en längre resa inom jakt, skytte och ansvar. Vår ambition är att sätta en ny standard för hur jägare utbildas i Sverige.
Om rollen
Som instruktör på Stjärnåsen är du mer än en utbildare - du är en förebild, kunskapsbärare och ambassadör.
Ditt uppdrag
• Genomföra utbildning inom jägarexamen.
• Säkerställa hög kvalitet i varje utbildningstillfälle.
• Förmedla kunskap inom jakt, viltvård, säkerhet och etik.
• Bidra till deltagarnas utveckling.
• Bidra till en utbildningsmiljö präglad av passion och precision.
Vi söker dig som
• Du har erfarenhet av jakt och/eller skytte på hög nivå.
• Du har erfarenhet av att utbilda eller instruera.
• Du har pedagogisk förmåga.
• Du har ett professionellt förhållningssätt.
• Du har ett starkt engagemang.
Meriterande
• Erfarenhet av jägarexamensutbildning.
• Erfarenhet som instruktör inom skytte.
• Relevant utbildning inom jakt eller skytte.
• Erfarenhet av jaktledning.
Därför Stjärnåsen
• Bygg något från grunden.
• Arbeta med din passion.
• En miljö där passion och precision är standard.
Placering: Stjärnåsen, Landvetter.
Omfattning: Uppdragsbaserat (helger och utbildningstillfällen).
Start: Inför kommande kursstarter.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7496343-1924023". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se 0704266006 Jobbnummer
9831436