Instruktör(YO) till Marinbasen
2025-11-07
Gör skillnad, börja arbeta som instruktör på Utbildningsbataljonen. Vill du vara med och forma framtidens soldater och bidra till Sveriges försvarsförmåga? På utbildningsbataljonen söker vi nu engagerade och pedagogiskt skickliga instruktörer som vill göra verklig skillnad. Som instruktör spelar du en avgörande roll i att utbilda, utveckla och motivera våra värnpliktiga, unga människor som tar sina första steg i Försvarsmakten
Om utbildningsbataljonen
Utbildningsbataljonen har en central roll i tillväxten inom Marinen. Enheten ansvarar för grundutbildning av värnpliktiga. Bataljonen består av en bataljonsstab och två utbildningskompanier. Arbetsplatsen är belägen inom Örlogsbasen och vid Kungsholmsfort i Karlskrona. Som instruktör tjänstgör du vid en pluton med ca 40 värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Instruktörens huvudsakliga arbetsuppgifter är genomföra utbildning av värnpliktiga. I arbetsuppgifterna som instruktör ingår exempelvis att:
• planera och genomföra grundläggande soldatutbildning
• deltaga i övningsverksamhet vid bataljonen.
• Yrkesofficer (OP, SOU, ROU)
• B-körkort, manuellDina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att:
• Du har ledaregenskaper som tar utgångspunkt från Försvarsmaktens ledarskapsmodell
• Du är föregångsperson genom att du visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
• Du har en god samarbetsförmåga och ser till gruppens sammanvägda resultat
• Du har god förmåga att handleda och utveckla yngre kollegor
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av lärare eller instruktör på Utbildningsbataljonen
• Militärt förarbevis
• Fordonsinstruktör, Närkampsinstruktör, Skyddsvakt-instruktör, TOS-instruktör, HLR instruktör.
• IK AK, ÖLAK och aktuell kompetens SUSA
• Övningsledare vinter
• Kastledare handgranat
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Befattning: Officer.
Omfattning: 100 %.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Joakim Sirland
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Kajsa Polnäs
Fackliga företrädare
OFR/O: Johnas Mård
OFR/S: Jimmy Svensson
SACO: Mikael Olsson
Samtliga personer ovan nås via växeln: 01082-85 000
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-21. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
