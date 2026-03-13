Instruktör till Aeronautics!
2026-03-13
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I den här rollen blir du en del av ett team med engagerade instruktörer som stöttar varandra. Vi tar fram och genomför bland annat familiariseringskurser, teoretiska och praktiska typkurser och tekniska pilotkurser mot alla Saabs flygplattformar - Gripen, Saab 340/2000, 340/2000 AEW samt GlobalEye. Vi utbildar även inom Human Factors (HF), Safety Management System (SMS) och inom både militära och civila regelverk (EASA & EMAR).
Du kommer i din egen takt förberedas för rollen, med möjlighet att utbildas inom bland annat pedagogik och presentationsteknik. Du kommer också ha möjlighet att medverka vid dina erfarna kollegors kurser för att på så sätt växa in i rollen. När du är redo att hålla dina första kurser så gör du det med stöd av kunniga kollegor och vi arbetar som ett team som hjälper varandra - även när instruktörerna är vana.
Avdelning Flight Operations and Operational Training består av ca 110 medarbetare och inom Training-delen ges teoretisk och praktisk utbildning på Saabs flygplattformar. Våra kunder är operatörer både nationellt som internationellt, vilket innebär att utbildningsmaterialet i huvudsak är på engelska och att kurserna levereras antingen på svenska eller på engelska. Vi utbildar bland annat flygtekniker, flygingenjörer, piloter, produktionspersonal och övrig underhållspersonal. Utöver undervisning arbetar vi även med framtagning och utveckling av utbildningsmaterial, e-Learnings och examinationsfrågor. Dessutom projektleder, koordinerar och planerar vi våra olika utbildningar.
Arbetet sker framförallt på plats i Linköping, men resor inom Sverige och internationellt förekommer.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, relationsskapande och självgående. Du trivs i en roll där du får ta stort ansvar, egna initiativ, driva dina arbetsuppgifter framåt och samarbeta med andra. Du är en skicklig kommunikatör och trivs med att prata inför andra och dela med dig av kunskaper och erfarenheter. Du behöver därför ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift - både på svenska och engelska.
Vi förutsätter att du har god datorvana samt en väl utvecklad administrativ förmåga. Du behöver också vara lättlärd med en ständig vilja att fortsätta utvecklas, lära dig nya saker och ta till dig ny teknik. Tidigare har du med fördel arbetat som exempelvis instruktör, flygtekniker eller inom utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom:
*
Flygplansunderhåll och/eller produktion
*
Någon av Saabs flygplattformar
*
Arbete inom HF, SMS eller liknande
*
Utbildning, undervisning och/eller presentationsteknik.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
