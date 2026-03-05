Instruktör/Maskinförare
2026-03-05
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Gnosjö
, Värnamo
, Vaggeryd
, Jönköping
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Är du en passionerad maskinförare med ett intresse för lantbruk och undervisning? Vi söker en Instruktör/Maskinförare som vill vara med och utveckla vårt skoljordbruk och lantbruksutbildningen på en skola i utveckling. Här får du möjlighet att arbeta i en fantastisk miljö, där du sköter gårdens vardagliga uppgifter i kombination med att utbilda nästa generation lantbrukare.
Rollen som Instruktör/Maskinförare
Vi söker nu en instruktör för maskin och växtodling.
Som instruktör/maskinförare på vårt jordbruk är du en del i jordbruksarbetslaget och en nyckelperson i undervisningen av våra lantbrukselever. Kopplat till utbildningen ansvarar du för struktur, planering och genomförande av praktisk utbildning inom arbete med lantbruksmaskiner och brukande. I ansvaret ingår att vi uppfyller kursplaner och att eleverna når sina utbildningsmål. Service och reparation av jordbrukets maskiner och djurstallar ingår i dina arbetsuppgifter.
Vi sätter stort värde på att erbjuda en så bred utbildning som möjligt, med målet att den senaste tekniken används inom skoljordbruket för att ge eleverna bästa möjliga kunskap.
Undervisning sker både i skolans gårdsmiljö och tillhörande åkrar men även i verkstad, simulatorer och övningsområden på skolan. Tjänsten är på heltid, och det kan förekomma arbete under helger samt obekväma arbetstider. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På Stora Segerstad arbetar du i en vacker miljö tillsammans med en engagerad och kunnig personalstyrka. Stora Segerstad är en anrik naturbruksskola med Region Jönköpings län som huvudman. Här bedrivs gymnasieutbildningar med inriktning mot skog, lantbruk, hund och maskinmekaniker. Här finns också anpassad gymnasieskola med inriktningar skog, mark och djur. Utöver gymnasie-utbildningar bedrivs flera vuxen- och uppdragsutbildningar inom området gröna näringar. Totalt har vi ungefär 200 elever per år och du kommer vara en del av vår personalstyrka på cirka 80 medarbetare.
Du kommer att arbeta på en skola där skoljordbruket är en central del av verksamheten. Här ingår du i ett arbetslag med 7 medarbetare och med en driftledare som chef som ansvar för skoljordbruket. Här möts du av engagerade och dedikerade kollegor som tillsammans strävar efter att utveckla både undervisning och lantbruksverksamhet. Vår skola är en plats för innovation och utveckling, där eleverna får möjlighet att arbeta med praktiska och verklighetsnära moment i kombination med teoretiskt lärande.
På skolan har vi en bred och modern maskinpark som förnyas kontinuerligt.
Din profil
Vi tror att du har en gymnasial utbildning inom lantbruk eller som maskinförare, samt erfarenhet av maskinkörning och vanliga reparationsarbeten. Vi ser det som positivt om man har erfarenhet från nöt-och fårproduktion och gärna erfarenhet från stalltjänst. Det är också meriterande om du har erfarenhet av olika maskinslag exempelvis grävmaskin samt hjullastare. Vi ser gärna att du är tekniskt intresserad och erfarenhet av reparationsarbeten.
För att trivas i rollen ser vi att du har ett intresse för undervisning och gärna har pedagogisk erfarenhet, även om det inte är ett krav. Vi ser att du behärskar svenska språket flytande i både tal och skrift, har viss datavana och innehar B-körkort. Ytterligare behörigheter som exempelvis sprutcertifikat samt motorsågskörkort är meriterande.
Som person är du ansvarsfull, självgående och flexibel, och har ett starkt intresse för att förmedla kunskap och arbeta med ungdomar. Du är en tydlig kommunikatör och trivs med att samarbeta i team för att nå gemensamma mål. Vi söker dig som är strukturerad och har ett sinne för ordning och reda - du inspirerar din omgivning till att skapa en välorganiserad arbetsmiljö.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du tillgång till förmåner som ökar din grundtrygghet, samtidigt som vi erbjuder förmåner som sätter lite guldkant på vardagen. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en positiv arbetsmiljö där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta driftledare Marcus Nilsson 0730714280
Vi tar gärna emot samtal från intresserade kandidater, men vi tackar vänligt men bestämt nej till samtal från annons- och rekryteringsföretag.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 13 mars.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 13 mars.

Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U31/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING
