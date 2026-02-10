Installatör av bänkskivor

Österholms Granit AB / Murarjobb / Botkyrka
2026-02-10


Österholms Granit AB är ett 20 år gammalt företag som huvudsakligen mäter och monterar bänkskivor i sten. Vi utgår från Tullinge och jobbar främst inom Stor Stockholm.
Vi söker nu en till montör till vårt team. Det är inget krav på tidigare erfarenhet då du alltid jobbar i lag och får lära dig yrket efterhand. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leverera, montera och anpassa stenar för olika inomhusprojekt, bland annat köksbänkar och stänkskydd.
Kunskap inom snickeriarbete och god fysisk kondition är ett plus.
Vi söker dig som är noggrann och har ett gott öga för detaljer, samt har en positiv attityd och samarbetar bra med andra.
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev till osterholmsgranit@gmail.com
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: osterholmsgranit@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Österholms Granit AB (org.nr 556748-4778)
Hamringevägen 1 BV (visa karta)
146 41  TULLINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Andreas Paananen
osterholmsgranit@gmail.com

Jobbnummer
9734052

