Installationstekniker till Saab AB - Saab AB - Elkraftsjobb i Arboga

Saab AB / Elkraftsjobb / Arboga2021-04-12Communications i Arboga söker resande installationstekniker för spännande uppdragDin rollVi erbjuder ett fritt, omväxlande och roligt arbete. Som resande installationstekniker är du en del av ett team som arbetar runtom i hela Sverige med Arboga som bas.Du kommer bl.a att arbeta med installationer i försvarets telenät. Du kommer att planera ditt installationsuppdrag och dagliga arbete, ansvara för material och transporter samt vara Saabs representant ute i fält. Du hanterar kontakter med kunden och eventuella underleverantörer.Du kommer installera den senaste tekniken inom radiolänk, radio, fiber och IP på olika anläggningar runt om i Sverige, även utlandsprojekt kan förekomma vid intresse. Uppdragens längd kommer variera. Resor ingår i tjänsten och även helgarbete kan förkomma efter överenskommelseArbetet innebär frihet under eget ansvar, arbeta utomhus såväl som inomhus, varierande uppgifter och geografiska platser.Placeringsort: Arboga2021-04-12Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete och vill arbeta med el/teleinstallationer på kundsiter runt om i landet. Du har kunskaper inom el/teleinstallationsområdet och som person är du självgående, flexibel och serviceinriktad.För att trivas i denna roll behöver du gilla ett tätt samarbete med dina kollegor, kunder och externa leverantörer. Resor ingår och är en naturlig del av din vardag. Du behöver även klara av att arbete på hög höjd.Krav för tjänstenGoda kunskaper inom el/teleinstallationsområdetDokumenterad kunskap inom elGoda språkkunskaper i svenska och engelskaB-körkort är ett kravMeriterande erfarenhet/kompetensVan att hantera tunga lyft med hjälp av t.ex vajerspelTidigare erfarenhet av torn- och mastbyggnationTelecom/FallskyddDenna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Tjänsten kräver också att du godkänns i en läkarundersökning för "Arbete på hög höjd".Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden utgår.Vad du blir en del avSupport and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.Avdelningen Communication arbetar med konstruktion, integrering och installation. Fokus ligger på kommunikations- och kontrollrumslösningar för försvar, kritisk infrastruktur och offentlig säkerhet.Field Installation erbjuder och levererar bland annat fasta och mobila infrastrukturlösningar för kommunikation till kunder som har höga krav på funktion och säkerhet samtidigt som systemen ska tåla tuffa miljöer. Vi är idag ca 35 st medarbetare med roller som projektledare, projektör, logistiker, projektadministratör, montörer och driftsättare.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår hemsida!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-10SAAB AB5684653