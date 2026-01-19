Installationstekniker med svetskunskaper
Är du en händig och praktiskt lagd person som är intresserad av varierande arbetsuppgifter? Då är det här jobbet för dig!
Yourstaff och våra kunder växer och vi söker nu flera lösningsorienterade installationstekniker med svetskunskaper till vårt team.
Arbetsbeskrivning Tjänsten som Installationstekniker innebär mekanisk montering och svetsning av rör. Kunden arbetar med hållbara och innovativa lösningar inom vatten, avlopp och energi - och behöver dig som är händig, engagerad och tekniskt kunnig. Du kommer arbeta med installation och service av gassystem ute hos kundens samarbetspartners, ofta i nära samarbete med kollegor och projektledare. Du ska vara kvalitetsfokuserad och väldigt noggrann, dessutom har du god förståelse av teknik och montering samt läsa, förstå och följa instruktioner. Du har disciplin och är stresstålig samt kan arbeta självständigt och strukturerat. Du får en ordentlig introduktion av andra erfarna kollegor och utbildas i företagets produkter, vilket ger dig en trygg start. Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Tekniskt kunnig
Händig
Serviceminded
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att svetsa
Erfarenhet av mekanisk montering
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, ekonomi, HR och kundtjänst. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
