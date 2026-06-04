Installationstekniker Länna

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-06-04


Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Installationstekniker för bussar sökes
Är du tekniskt kunnig och intresserad av fordon? Vi söker nu en installationstekniker med fokus på bussar till vårt team!
Om tjänsten Som installationstekniker arbetar du med att installera, uppgradera och underhålla tekniska system i bussar. Det kan handla om allt från elsystem och kommunikationsutrustning till säkerhets- och infotainmentsystem.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina arbetsuppgifter
Installation av elektriska och tekniska system i bussar

Felsökning och reparation av befintliga installationer

Uppgradering av utrustning och system

Samarbete med verkstadspersonal och externa leverantörer

Dokumentation av utfört arbete

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av fordonsteknik, el eller liknande

Har kunskap inom elsystem och ritningsläsning

Är noggrann och lösningsorienterad

Har B-körkort (C/D-körkort är meriterande)

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av arbete med bussar eller tunga fordon

Kunskap inom CAN-bussystem

Certifieringar inom el eller fordonsteknik

Vi erbjuder:

Ett spännande arbete inom transportsektorn

Möjlighet att arbeta med modern teknik

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Trygg anställning och bra villkor

Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7676192-2037220".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Haninge (visa karta)
136 40  HANDEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9948847

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: