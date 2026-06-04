Installationstekniker Länna
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-06-04
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Installationstekniker för bussar sökes
Är du tekniskt kunnig och intresserad av fordon? Vi söker nu en installationstekniker med fokus på bussar till vårt team!
Om tjänsten Som installationstekniker arbetar du med att installera, uppgradera och underhålla tekniska system i bussar. Det kan handla om allt från elsystem och kommunikationsutrustning till säkerhets- och infotainmentsystem.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Installation av elektriska och tekniska system i bussar
Felsökning och reparation av befintliga installationer
Uppgradering av utrustning och system
Samarbete med verkstadspersonal och externa leverantörer
Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fordonsteknik, el eller liknande
Har kunskap inom elsystem och ritningsläsning
Är noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkort (C/D-körkort är meriterande)
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med bussar eller tunga fordon
Kunskap inom CAN-bussystem
Certifieringar inom el eller fordonsteknik
Vi erbjuder:
Ett spännande arbete inom transportsektorn
Möjlighet att arbeta med modern teknik
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
Trygg anställning och bra villkor
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7676192-2037220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Haninge (visa karta
)
136 40 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948847