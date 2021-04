Installationstekniker i Stockholm - Bahnhof Ab (publ) - Driftmaskinistjobb i Stockholm

Bahnhof Ab (publ) / Driftmaskinistjobb / Stockholm2021-04-07OM TJÄNSTENBahnhofs installationsavdelning är nu på jakt efter ännu en Installationstekniker i Stockholm. Det är ett kul och utmanade jobb som kräver en driven och flexibel person!Du kommer huvudsakligen arbeta med att installera fysiska anslutningar till företag, bostadsrättsföreningar och i vårt egna våglängdsnät NL17. Utöver det kommer det dyka upp utmaningar i form av felsökning på olika nivåer där du kommer utmanas i att tänka utanför lådan. Installationsavdelningen arbetar främst i Layer 1 och i viss mån Layer 2 i vårt nät och datahallar med olika arbetsverktyg som effektmätare, felsökningslaser och tonsändare/mottagare. Majoriteten av ditt dagliga arbete kommer vara i Stockholm med omnejd, men det kommer dyka upp enstaka uppdrag utanför Stockholm. Även om installationsteamet ofta arbetar isär och åker ut i fält på varsitt håll finns det i grund och botten en nära sammanhållning och en prestigelös attityd som innebär alla hjälper varandra när det behövs.DINA KUNSKAPER OCH EGENSKAPERVi ser gärna att du har utbildning eller arbetslivserfarenhet som gör att du har en grundläggande förståelse för installationsteknik eller i alla fall telekommunikation.Vi ser framför oss någon som inte har ett problem med att köra bil och träffa kunder, som gärna kavlar upp ärmarna när det behövs och dessutom kan hålla ordning och reda. Du bör vara snabblärd och självgående, och flexibel gällande arbetstider och arbetsplatser - att köra ett kvälls-/nattjobb då och då ska inte vara något som ställer till det för dig!Bahnhof har en lång historia av att anställa person framför kompetens även om vi självfallet lägger vikt vid båda. Verkar du passa som hand till handske i teamet så kan det absolut väga högre än att du kan allting från dag ett, så tveka inte att ansöka och berätta varför just du är intresserad av den här tjänsten!KUNSKAPSKRAVB-körkortOTDR & effektmätningFältarbete inom telekommunikationBehärska svenska i tal och skriftTeknikintresseTerminering av fiberMERITERANDE KUNSKAPERMycket god lokalkännedom i Stockholm med omnejdFibersvetsningTerminering av kopparGod kunskap om WDM-teknik (CWDM/DWDM)MYCKET MERITERANDE KUNSKAPERKunskap kring konfigurering i routrar & switchar.WiFi/EKAHAUOMFATTNINGHeltidstjänst 100%, provanställning 6 månader.PLACERINGTjänsten utgår ifrån Bahnhofs kontor på Renstiernas gata 37, StockholmERSÄTTNINGFast månadslön. Age löneanspråk i ansökan!ANSÖKANSkicka din ansökan + CV till jobb@bahnhof.se Rubrik på ansökan: Installation StockholmSista dag att ansöka: 2021-05-07Vi genomför intervjuer löpande och det är därför möjligt att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in just din ansökan!Tack, men nej tack. Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt från rekryteringsbolag.2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07Bahnhof AB (Publ)Tunnelgatan 211137 Stockholm5676411