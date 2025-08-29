Installationselektriker
Siap El Group AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siap El Group AB i Göteborg
Arbetet innebär installation av kraft och belysning, men även annan installation förekommer. Projekten är till största delen ROT-entreprenader, men även de arbetar också med nyproduktion. Vi vill att du har en hög servicekänsla med mycket god kommunikationsförmåga. Lätt för samarbete med både kunder och kollegor.
Som person är du ambitiös och målinriktad med inriktning på problemlösning, praktisk lagd och tekniskt intresserad.
Noggrann och strukturerad i arbetet, som kontrollerar och följer upp arbetet med ett säkerhetstänk Vi söker duktiga installationselektriker! Vi befinner oss i en expansionsfas och behöver nu förstärka vårt team med 2 duktiga elektriker med erfarenhet av installationsarbete.
Du som söker ska vara en självgående elektriker med erfarenhet av installationsarbete i bostäder, kontor, industri samt nybyggnationer.
Vi söker dig som har elutbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande, är färdig med din lärlingstid och är en självgående elektriker med behörighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: siapelgroup@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siap El Group AB
(org.nr 559080-5320)
Ångpannegatan 3 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Siap El Group AB Kontakt
Stoyan Petrov siapelgroup@gmail.com Jobbnummer
9483003