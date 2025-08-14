Installationselektriker

Ikett Personalpartner AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2025-08-14


Publiceringsdatum
2025-08-14

Om tjänsten
Vi söker nu elektriker för kunds räkning i Stockholmsområdet.
Du som söker är bosatt i närregionen.

Tjänsten innefattar allmänt installationsarbete, såsom kabeldragning, stegbyggnation, kanalisation, armaturer, belysning mm.

Arbetstider: Måndag-fredag
Tillträde enligt överenskommelse.

Profil
Du som söker har relevant utbildning för tjänsten som elektriker.
Arbetslivserfarenhet, innefattande allt från förstaårsmontör till fullbetald.
Du innehar ECY-certifikat eller motsvarande.
Liftkort och fallskydd är meriterande.
B-körkort är önskvärt.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20010".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ikett Personalpartner AB (org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/

Arbetsplats
Ikett Elektro AB

Kontakt
Sandra Lundström
sandra.lundstrom@ikett.com

Jobbnummer
9458351

