Installationselektriker
Ikett Personalpartner AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vi söker nu elektriker för kunds räkning i Stockholmsområdet.
Du som söker är bosatt i närregionen.
Tjänsten innefattar allmänt installationsarbete, såsom kabeldragning, stegbyggnation, kanalisation, armaturer, belysning mm.
Arbetstider: Måndag-fredag
Tillträde enligt överenskommelse.Profil
Du som söker har relevant utbildning för tjänsten som elektriker.
Arbetslivserfarenhet, innefattande allt från förstaårsmontör till fullbetald.
Du innehar ECY-certifikat eller motsvarande.
Liftkort och fallskydd är meriterande.
B-körkort är önskvärt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Arbetsplats
Ikett Elektro AB Kontakt
Sandra Lundström sandra.lundstrom@ikett.com Jobbnummer
9458351