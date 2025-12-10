Inspirerande ledare till IT Operations
2025-12-10
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Varje dag kan vi höra på nyheterna om krigen som härjar i Europa och i världen just nu. Hur skulle det kännas att du varje dag kunde sätta dig på din stol och vara med att bidra till att länder i nöd får en möjlighet att försvara sig, att få känna sig trygga? Att en vanlig måndag just kan bli en vanlig måndag igen. För att bidra till det behöver vi bli fler, så vi kan möta våra kunders efterfrågan. Och det är kanske just dig vi behöver inom vår IT-avdelning?
Din roll
Vi som jobbar på Group IT är ett stort gäng utspritt på flera orter i Sverige och vi servar hela Saab med IT. IT som möjliggör att vi kan bygga allt från Gripen, spaningsflyg, till ubåtar som kan försvara Sveriges gränser, eller hjälpa andra länder värna om sin rätt att få behålla sitt land. Nu behöver vi förstärkning och söker därför en inspirerande ledare till vår Service Area IT Operations.
I den här rollen kommer du, tillsammans med dina andra IT-linjechefskollegor leda vårt kompetenta team av både anställda och konsulter inom Foundation Data Management.
Du kommer att arbeta nära tillsammans med Service Owners och Service Managers som ansvarar för leverans och utveckling av vår IT-tjänst Foundation Data Management. Du kommer också samarbeta med projektledare för projekt som behöver kompetenser från ditt team.
Det innebär exempelvis att du ansvarar för:
* Rekrytering
* Resursplanering
* Kompetensutveckling
* Personalbudget
* Arbetsmiljö
Värt att nämna är också att vi ständigt försöker utveckla vårt arbetssätt och där förväntas du vara en drivkraft och förebild när vi går mot ett mer tvärfunktionellt och agilt arbetssätt.
Där vi behöver dig som mest är på kontoret i Linköping, Mjärdevi, men det fungerar även om du vill arbeta i Stockholm, Karlskrona, Göteborg eller Malmö. Det förekommer en del resor så du får bra utbyte med dina kollegor någon gång i månaden. Du kommer arbeta nära Service Owners och Service Managers som ansvara för leverans och utveckling av våra IT-tjänster.
Vi tror att du är en inspiratör som med ditt engagemang kan få teamet att samarbeta i rätt riktning. Du har arbetat med detta i några år så du ser varje enskild person och motiverar dem i sin personliga utveckling, samtidigt som du blickar framåt och leder teamet enligt företagets mål. Att arbeta i team motiverar dig, men du trivs också riktigt bra med stort eget ansvar för ditt arbete.
Hos oss kan förutsättningarna ändras snabbt utifrån användarnas behov, men det triggar dig då du har viljan, engagemanget och intresset av att lära dig. Vi tror att du har erfarenhet sedan tidigare av att leda medarbetare, kanske inom just IT, du talar svenska och engelska flytande och är en positiv person som också tycker om att ha roligt på jobbet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Observera att denna rekrytering sträcker sig över julledigheten så du kan förvänta dig återkoppling i januari, men vi tittar på urvalet löpande.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
