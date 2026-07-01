Inspektör flygtrafiktjänster
Transportstyrelsen / Flygledarjobb / Norrköping Visa alla flygledarjobb i Norrköping
2026-07-01
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Har du integritet och accepterar ordning och regler som en förutsättning för hög flygsäkerhet?
Utmanas du av komplexa arbetsuppgifter?
Ser du glädje i samarbete och att utvecklas tillsammans med andra?
Då kan jobbet som inspektör i flygtrafiktjänster kanske passa dig!
Om jobbet
Arbetsuppgifter och uppdrag spänner över ett brett område och är varierande både till storlek och sammansättning. Du behöver kunna omsätta och använda dina tidigare erfarenheter i delvis nya sammanhang. I arbetet kommer du möta individer, både med och utan din erfarenhet, så du behöver ha förmåga att kommunicera effektivt i olika sammanhang.
Arbetet utgår från Norrköping, Göteborg eller Stockholm där vi arbetar med tillsyn, tillståndsprövning och regelutveckling inom flygledningstjänster/flygtrafiktjänster (ATM/ANS). Vi arbetar tillsammans med många olika aktörer inom luftfartsområdet inom Sverige, Europa och övriga världen.
Vi vill att du
har förmåga att se och intressera dig för såväl helhet som detaljer,
är öppen för att utveckla och pröva din kompetens gentemot andra samt
är nyfiken på att fördjupa dig i olika typer av sakfrågor.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
arbeta med olika sakfrågor inom flyglednings- och flygtrafiktjänster,
arbeta med tillsyn och tillståndsprövning,
delta i framtagande och förändring av regler,
ha kontakt med leverantörer av flygtrafiktjänster,
ha kontakter med andra staters luftfartsmyndigheter samt internationella organisationer och
medverka i uppgifter inom myndigheten utifrån hela verksamhetens behov.
I arbetet ingår resor, främst inom Sverige men också till övriga Europa.
Du måste ha
mångårig yrkeserfarenhet inom någon flyglednings- eller flygtrafiktjänst (ATM/ANS)
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
körkort med B-behörighet.
Det är meriterande om du också har
specifik kunskap från tjänsterna radar (S) eller flygbriefing (AIS)
yrkeserfarenhet från flygsäkerhetsbedömningar eller arbete med ändringar i funktionella system eller
erfarenhet av arbete med kvalitets- eller säkerhetsledning.
Vi vill att du
har god samarbetsförmåga, dvs. du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt,
är strukturerad, dvs. du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
har specialistkunskap, dvs. du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt väl. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping, Stockholm/Kista eller Göteborg.
Tillsättning enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete finns utifrån verksamhetens behov, upp till 3 dagar. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Ann-Sofi Lorefält, via e-post ann-sofi.lorefält@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummerTSG 2026-6372.
Vi behöver din ansökan senast den 16 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
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601 73 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986322