Inspektör
2026-01-19
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Sektionen Förarprövning ingår i enhet Trafikant och har som huvuduppgift att utöva tillsyn över förarprövning, yrkesförarkompetensutbildning samt regionala kollektivtrafikmyndigheter. Totalt är vi tretton medarbetare som är placerade på 5 orter i landet: Umeå, Borlänge, Kista, Norrköping och Göteborg. Sektionen växer och därför söker vi nu en inspektör med placering i Göteborg!
Din anställning kommer att inledas med en introduktion samt olika internutbildningar. För att du ska få de rätta förutsättningarna i arbetet, kommer du under handledningstiden även att ha en mentor som du kan bolla med.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- arbeta med tillsyn över förarprövning och yrkesförarkompetensutbildning med tillhörande ärendehandläggning
- utveckla urval, metoder samt erfarenhetsåterföring för tillsynen
- vara delaktig och behjälplig i sektionens övriga verksamhetsområde samt vid behov stödja enhet Trafikants övriga sektioner
- påverka olika aktörer genom information samt i samverkan
- ge extern information inom vårt verksamhetsområde.
Arbetet förutsätter resor inom landet.
Du måste ha
- fullgjord gymnasieutbildning
- aktuell erfarenhet av utredning och/eller att fattat beslut utifrån lagstiftning
- mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
- körkort för behörighet B och C.
Det är meriterande om du också har
- en högskole-/universitetsexamen 120/180 hp eller en för arbetet relevant utbildning på yrkeshögskola
- arbetat med systemtillsyn/kvalitetskontroller
- aktuell relevant erfarenhet med arbete inom förarprövningsområdet
- aktuell relevant erfarenhet av pedagogiskt arbete eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- körkort för behörigheterna CE, D, och/eller DE
- innehar yrkeskompetensbevis
Vi vill att du
- är självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sin process vidare
- har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- har gott omdöme, dvs du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut
- är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Göteborg
Tillsättning enligt överenskommelse Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Gunnar Holgersson, 010 - 495 58 50 mailto:gunnar.holgersson@transportstyrelsen.se
ST, Stefan Lindgren och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Vi behöver din ansökan senast den 8 februari 2026.
Vi behöver din ansökan senast den 8 februari 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
