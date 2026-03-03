Inside Sales Representative på heltid
Har du serviceerfarenhet och trivs i en roll med både kundkontakt och administration? Academic Work söker nu en Inside Sales Representative till ett familjärt bolag inom distribution av elektronikkomponenter. Läs mer nedan och ansök idag!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Academic Work söker en Inside Sales Representative till vår kund som är verksam inom distribution av elektronikkomponenter. Uppdraget är på heltid med omgående start och sträcker sig initialt sex månader med chans till förlängning.
Företaget präglas av hög kompetens, lång erfarenhet och en familjär stämning där medarbetare stannar länge. Du blir en del av ett hjälpsamt team som stöttar varandra och arbetar nära både kunder, leverantörer och huvudkontoret i Tyskland.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos vår kund.Dina arbetsuppgifter
Som Inside Sales Representative har du ett helhetsansvar för cirka 30 tilldelade kunder där du arbetar både relationsbyggande och affärsutvecklande i din roll. Du säkerställer smidiga order- och leveransflöden genom att hantera och följa upp backlog samt befintliga ordrar, arbeta i kundspecifika system och ge löpande service via telefon och mejl.
Rollen innebär nära samarbete med leverantörer och huvudkontoret i Tyskland samt koordinering av frågor kopplade till produkt, lager och leverans. Du ingår i ett team där ni stöttar varandra i det dagliga arbetet, och backlog-hanteringen är en central del där du har en viktig funktion i att skapa struktur och säkerställa noggrann uppföljning.
Vi söker dig som
Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
Har goda kunskaper i Officepaketet
Har arbetslivserfarenhet inom serviceinriktat arbete sedan tidigare
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som är självgående och ansvarstagande med ett strukturerat arbetssätt. Du är serviceinriktad och lösningsorienterad, har lätt för att sätta dig in i nya system och känner dig trygg i att arbeta i olika digitala verktyg. Vidare är du en lagspelare som trivs med många kontaktytor och har en god förmåga att skapa och vårda relationer, både internt och externt.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
