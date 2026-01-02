Inredningssnickare / Master carpenter
2026-01-02
Inredningssnickare / Specialsnickare - Ledande roll i unika bussbyggen
Plats: Torna Hällestad (flytt till ny 1300 kvm lokal i Staffanstorp 1 april)
Anställning: Heltid
Start: Januari 2026 eller enligt överenskommelse
Lön: Efter överenskommelse
Vi söker nu en inredningssnickare/specialsnickare med minst 10 års erfarenhet och ett exceptionellt öga för detaljer. Vi bygger om och specialanpassar bussar för norska studenter, projekt som ställer helt unika krav på kreativitet, precision och lösningsorienterat hantverk.
Det här är ett jobb för dig som vill ta din erfarenhet till nästa nivå och applicera den i en miljö där snickeri normalt inte hör hemma. Du blir en nyckelperson i ett växande bolag och får ansvar för hela byggprocesser från tom kaross till färdig eventbuss.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Arbetet innebär att du:
Bygger om bussar från grunden, vi tömmer varje fordon ner till karossen och bygger upp allt på nytt.
Reglar upp väggar, tak och ibland golv, i en miljö där ingenting är standardiserat och där former, lutningar och strukturer skiljer sig åt mellan varje projekt.
Förbereder för eldragning, teknikinstallationer och annan utrustning som ska integreras i fordonet.
Monterar skivmaterial, formar speciallösningar och bygger skräddarsydda konstruktioner som följer bussens unika geometri.
När grunden väl är lagd går arbetet över till att skapa snygga och genomarbetade inredningsdetaljer, möbler, paneler och andra designkomponenter som utgör en färdig premiumprodukt.
Du bygger soffor, barer, paneler, teknikytor och kreativa speciallösningar - allt med extremt hög finish och fokus på detaljer. Detta är den del av arbetet där din känsla för hantverk verkligen får skina.
Arbetet inkluderar även renoveringar, uppgraderingar och förbättringar av bussar vi tidigare har byggt.
Du arbetar dagligen runt fordonets befintliga struktur, och det kräver att du är kreativ och lösningsorienterad.
Ledande roll
Vi söker en person som vill ta en naturlig ledarroll och ansvara för att förverkliga våra projekt.
Du kommer att:
Leda ett team på totalt 2-3 personer.
Delegera arbetsuppgifter till 1-2 kollegor som arbetar med dig i projekten.
Säkerställa att kvalitet, struktur och tempo hålls genom hela byggprocessen.
Ansvara för resultatet i varje projekt.
Det här passar dig som trivs med ansvar och gillar att kombinera hantverk med projektledning.Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet av snickeri - du ska vara en mästare i ditt yrke.
Extrem noggrannhet och hög detaljnivå i allt du gör.
Mycket god problemlösningsförmåga i miljöer där snickeri normalt inte förekommer.
God förståelse för material, konstruktion och anpassning i komplexa utrymmen.
Förmåga att arbeta självständigt och leda andra.
B-körkort.
Svenska eller engelska i tal och skrift.
Du måste vara självgående - vi har ingen möjlighet att lära upp personal i nuläget.
Meriterande erfarenhet
Vi ser det som starkt meriterande om du har jobbat med:
Fordonsinredning
Båtinredning
Husbilar
Scen- eller butiksinredning
Specialsnickerier eller projektbaserade byggen
Konstruktion i trånga eller rörliga miljöer
Vi erbjuder
Möjligheten att arbeta med unika projekt där inget fordon är det andra likt.
En arbetsplats där hantverk värderas extremt högt och där dina idéer får stort utrymme.
Trygg anställning i ett bolag som växer snabbt och har fulla orderböcker.
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och kompetens.
En naturlig ledarroll där du får påverka både arbetssätt och slutprodukt.
Inflytande över utformningen av vår nya 1300 kvm stora lokal i Staffanstorp, optimerad för bussbygge och specialsnickeri.
Stora utvecklingsmöjligheter i ett företag som satsar långsiktigt.Så ansöker du
Skicka CV, referenser och gärna bilder på tidigare arbeten till: nima@beevent.no
Märk ansökan med "Inredningssnickare"
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inredningssnickare".
Detta är ett heltidsjobb.
Niaz event AB
(org.nr 559131-8653), https://bussexpressen.no/
Vasaholm 462, torna hällestad (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
