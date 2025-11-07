Innesäljare till Uddevalla
2025-11-07
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Vill du vara med och skapa nya affärer, bygga långsiktiga kundrelationer och stärka Cramos närvaro i Uddevalla? Vi letar efter dig som trivs i en roll med många kundmöten och som vill utveckla vår depå tillsammans med ett engagerat gäng.
Som innesäljare driver du försäljning och uthyrning av våra produkter och tjänster med fokus på den lokala marknaden i Uddevalla med omnejd. Du har nära kontakt med kunder via telefon och mejl och är ofta ute på plats hos kund för att förstå behoven och hitta rätt lösning. Resterande del av tiden arbetar du på depån med order, uppföljning och planering.
I vardagen tar du emot beställningar, följer upp pågående hyror och vägleder kunderna till smarta, kostnadseffektiva upplägg. Du arbetar även proaktivt med att utveckla befintliga affärer och identifiera nya möjligheter.
På depån i Uddevalla blir du en del av ett team om fyra personer med lång erfarenhet. Här hjälps vi åt, delar kunskap och ser till att både kunder och kollegor får en smidig dag. Du kommer in i ett stödjande sammanhang där du snabbt får upp farten.
På Cramo är vi stolta över att bidra till samhällsbyggandet - genom våra kunder och våra medarbetare. Hos oss får du:
Ett omväxlande arbete med starkt kundfokus
Möjlighet att påverka och utveckla försäljningen lokalt
Stöd av ett välkänt varumärke och erfarna kollegor
Goda anställningsvillkor, personalförmåner och fokus på hälsa och välmående
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
Du är driven, nyfiken och genuint intresserad av människor och affärer. Du trivs i dialogen med kunder, ser möjligheter i varje kontakt och tar initiativ. Som person är du öppen, lösningsorienterad och handlingskraftig. Du arbetar strukturerat, håller ordning när många dialoger pågår parallellt och trivs i ett högt tempo.
Kvalifikationer
Erfarenhet inom försäljning eller kundservice
B-körkort
God datorvana
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av försäljning eller kundservice inom bygg-, industri- eller maskinbranschen
Kännedom om den lokala marknaden i Uddevalla och ett etablerat kontaktnät
Ansökan Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15384".
Detta är ett heltidsjobb.
Cramo AB (org.nr 556104-3539)
9595000