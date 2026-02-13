Innesäljare sökes
Clutch Solution AB / Säljarjobb / Falkenberg Visa alla säljarjobb i Falkenberg
2026-02-13
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clutch Solution AB i Falkenberg
, Halmstad
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en prestationsbaserad miljö där din inkomst helt avgörs av din egen insats?
På Clutch Solution AB söker vi målmedvetna innesäljare som vill anta nya utmaningar och utvecklas inom försäljning.
Oavsett om du har erfarenhet av butikssälj, fältsälj, canvas, serviceförsäljning, telemarketing - eller är helt ny i branschen - är det din inställning och ditt driv som är avgörande.
Vi erbjuder en energifylld arbetsplats med stora möjligheter att påverka både din utveckling och din inkomst.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Tjänsten är inom telemarketing och innebär att du arbetar som innesäljare mot privat- och företagskunder från vårt kontor i Falkenberg.
Som säljare hos Clutch Solution AB arbetar du med att förmedla attraktiva tjänster genom professionell rådgivning och hög servicegrad.
Vi söker dig som
Är kommunikativ och social
Är en skicklig talare och en aktiv lyssnare
Trivs i högt tempo
Har driv och tävlingsinstinkt
Vi erbjuder produktutbildning samt löpande coaching inom sälj, kommunikation och personlig utveckling.
Arbetstid & upplägg
Timbaserat arbete - du styr själv hur mycket du vill arbeta.
Det finns inga fasta heltidskrav. Du har möjlighet att arbeta deltid eller fler timmar beroende på din egen ambition och tillgänglighet.
Detta passar dig som
Vill kombinera med studier eller annat arbete
Vill bygga upp din inkomst stegvis
Vill arbeta mycket och maximera din provision
Lön & ersättning
100 % provisionsbaserad ersättning
Ingen fast lön eller garantilön - du tjänar pengar på dina genomförda affärer.
För rätt person finns mycket goda förtjänstmöjligheter.
Om Clutch Solution AB
Clutch Solution AB är ett modernt säljbolag med fokus på prestation, utveckling och resultat.
Vi bygger team med stark energi, ambition och långsiktighet. Vår kultur präglas av driv, gemenskap och viljan att utvecklas tillsammans.
Vi söker dig som
Är tävlingsinriktad och målmedveten
Har stark drivkraft och vill påverka din egen inkomst
Är stresstålig och trivs i tempo
Behärskar svenska i tal och skrift
Har rätt inställning
Tidigare erfarenhet av telemarketing är meriterande men inget krav.
Intervjuer sker löpande - ansök redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: cv@clutchsolution.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Arbetsgivare Clutch Solution AB
(org.nr 559515-1308) Jobbnummer
9740234