Innesäljare / säljsupport / kundsupport med start omgående - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-07Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i tre månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Bravura söker för kunds räkning en innesäljare till ett spännande bolag som ingår i en internationell koncern. Du får veta mer om företaget under en inledande telefonintervju.I tjänsten som innesäljare får du möjlighet att vara med i ett pilotprojekt hos företaget. Företaget arbetar med såväl försäkringsärenden som skadeanmälningar och reparationer. Dina arbetsuppgifter är att se över och lägga upp en plan för att få avbokade kunder att bli köpande kunder. Du arbetar med en kundbas där du granskar ärenden och avbokningar för att se hur du kan tillföra ditt arbetssätt för att ringa, boka in och sälja in företagets tjänster för att få till en nöjd kund. Dina främsta arbetsverktyg är telefon och dator och du planerar upp dina dagar på ett strukturerat och innovativt sätt för att hitta en process som passar dig och företaget.Tjänsten är på heltid i tre månader med möjlighet till förlängning och utökning av arbetsuppgifter.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Tidigare erfarenhet av en kundrelaterad roll, där du arbetat med försäljning och kalla samtalFörståelse för att kunder har olika sätt att kommuniceraGod telefonvanaGoda kunskaper i MS office paketet speciellt excelFlytande i svenska och engelska, tal och skriftVi ser att du som söker gillar att arbeta på egen hand och vågar ta för dig. Därtill är du en person som har en positiv inställning och alltid sätter kunden först. Service är av största vikt för företaget och deras kunder och vi ser att du alltid har ambitionen att göra det lilla extra för kunderna och tar eget initiativ i ditt arbete. Slutligen har du en god struktur i ditt arbete och arbetar på ett självgående sätt för att utveckla företagets affär.Övrig information:Start: OmgåendePlats: StockholmLön: Enligt överenskommelse