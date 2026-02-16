Innesäljare inom B2B till ESS Group
2026-02-16
Vi ska skapa stamgäster! Och när vi säljer mötesupplevelser för grupper på upp till flera hundra personer, då har vi också flera hundra chanser att göra just det. Men det börjar med dig, du som tar emot det första samtalet från kunden och nu söker vi en affärsdriven, proaktiv innesäljare till vårt säljteam i Göteborg.
Sitter du på den perfekta balansen mellan att vara proffsig och personlig på samma gång, så att kunden snabbt får förtroende för dig? Och vet du när det passar sig att vara lagom lekfull så att din passion för det du gör hörs rakt igenom luren? Läs vidare, för då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten som Innesäljare
Som innesäljare, eller Client Success Agent (CSA), på ESS Sales har du en central roll i B2B-försäljningen för ESS Groups alla destinationer. Du hanterar både inkommande och utgående affärer för din tilldelade destination och arbetar varje dag för att skapa mötesupplevelser i världsklass.
Vi är ett engagerat säljteam på dryga 20 personer som arbetar strukturerat, snabbt och med ett innovativt, lösningsorienterat mindset, för vårt första svar är aldrig nej. Rollen innebär både stor självständighet och nära samarbete, både med ditt närmsta team men framförallt med kollegorna på våra destinationer, eftersom varje affär du gör påverkar deras drift, gäster och långsiktiga resultat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Hantera dagliga inkommande förfrågningar via telefon och mail, göra behovsanalys, skapa offert och driva affären i mål.
Arbeta enligt våra interna rutiner (SOP) och säkerställa en sömlös överlämning till våra lokala team på destination.
Driva proaktiv försäljning genom utgående samtal och strategiskt arbete mot både nya och befintliga kunder.
Arbeta aktivt mot tydliga försäljningsmål och KPI:er.
Säkerställa hög hit rate genom ständig förbättring av arbetssätt, struktur och kunddialog.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, erfaren och trivs med att äga hela försäljningsprocessen. Du har redan rutin av B2B-försäljning och är van att arbeta självständigt i en miljö där tempot är högt och kvalitetskraven ännu högre. Trots din erfarenhet har du ett hunger och ett driv för att vässa dig och bli bättre varje dag.
Du är också ett relationsbyggande serviceproffs som vet hur man låser in affärer, både via telefon och i skrift. Du har struktur, driv och en stark förmåga att prioritera, även när volymen är stor.
Vi nämnde ovan att vi är lösningsorienterade, och det är lite essensen av ESS Group. Vi är innovativa och snabbfotade, vilket i praktiken innebär att det kan svänga snabbt när vi vill testa nya vägar. För att trivas hos oss behöver du därför vara såpass trygg i din roll att du har lätt att anpassa dig när det svänger, och styra om snabbt.
Vi tror att du också att du lyckas bäst om du:
Har flera års relevant erfarenhet inom B2B-försäljning.
Har erfarenhet av att arbeta mot tydliga mål och leverera resultat - du älskar att vinna!
Är trygg i att hantera många parallella affärer och system samtidigt.
Älskar telefonen som verktyg och skapar energi i varje kundkontakt.
Har mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska (gärna även danska och norska).
Är prestigelös, självgående och trivs i team där man stöttar varandra.
Besitter en naturlig trygghet och mognad i ditt professionella bemötande, du vet hur man skapar förtroende hos både kunder och kollegor.
Om du fortfarande tycker att det låter intressant så går vi över till detaljerna!
Information om tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Lön: Enl. överenskommelse Arbetstider: 8-17, måndag-fredag Plats: ESS Groups kontor på Jacy'z, Gårda i Göteborg Tillträde: Mars/april eller enl. överenskommelse
I rollen får du tydlig målstyrning men frihet i hur du tar dig dit, så länge du gör det. Du får också kontinuerlig coaching i ditt sälj av vår egen säljtränare Viktor. Men framförallt blir du en del av att sälja Nordens häftigaste och mest innovativa mötesupplevelser.
Vi intervjuar löpande och sista ansökningsdag är den 1 mars, men vad väntar du på egentligen?
Vi hörs! Så ansöker du
