Innesäljare Industri Karlstad
Ahlsell Sverige AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-02-03
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahlsell Sverige AB i Karlstad
, Nacka
, Sunne
, Karlskoga
, Arvika
eller i hela Sverige
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.
På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Vi erbjuder
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark, att arbetet innebär frihet under ansvar och utvecklingsmöjligheterna är stora. För oss är det viktigt att tillvarata våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur. Våra medarbetares olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv är en viktig förutsättning för att vi ska nå framgång. Vi ser därför gärna en mångfald av sökanden. Läs gärna mer om hur vi ser på mångfald och inkludering på vår hemsida: Inkludering och mångfald (ahlsell.se)
Om rollen
Som innesäljare kommer du vara en del av ett professionellt säljteam där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för försäljningen till Ahlsells kunder i Värmland. Du kommer arbeta för att ge företagets kunder bästa tänkbara rådgivning och service genom hela deras köpprocess. Ahlsell är marknadsledande och ett av de starkaste varumärkena i branschen. Att vara en nyckelspelare inom Ahlsell för att förstå kundens behov och hitta rätt lösningar ser du som en spännande utmaning och ett viktigt uppdrag.
Några av dina framtida arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med:
• Rådgivning
• Produktval
• Beställningar
• Upphandlingar
• Offertförfrågningar
• Orderhantering
• Leverantörskontakter
Du jobbar proaktivt genom att ta kontinuerlig kontakt med kunderna för att bibehålla och stärka kundrelationerna.
Om dig
Som innesäljare behöver du vara strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad. Din bakgrund kan variera men ett tekniskt intresse och vana att arbeta administrativt kommer att hjälpa dig i din roll. Vi tror även att du har en teknisk säljerfarenhet och/eller teknisk bakgrund inom Verktyg och förnödenheter. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet ifrån process- eller tillverkningsindustrin. Du motiveras av att skapa goda relationer och att överträffa kundernas förväntan lika starkt som du brinner för att ro affärer i hamn.
Vi ser gärna att du:
• Har dokumenterad erfarenhet av försäljning och kundbearbetning, gärna inom
industri eller teknisk miljö i en innesäljarroll.
• Kan visa konkreta resultat från tidigare roller, exempelvis uppnådda försäljningsmål,
tillväxt i kundportfölj eller framgångsrika projekt.
• Är van att arbeta med affärsprocesser, gärna i internationell miljö.
• Har god kompetens i Microsoft Office.
• Tar ansvar och arbetar strukturerat mot att överträffa uppsatta mål.
• Trivs med att skapa och utveckla goda relationer, både internt och externt.
• Är lösningsorienterad och får saker att hända.
För oss är det viktigt att du som söker gillar att samarbeta. Med vårt enorma utbud av både produkter och lösningar gynnar det vår kund om vi arbetar som ett team. Vi kallar det One Ahlsell.
Placering: Ahlsells kontor i Karlstad.Publiceringsdatum2026-02-03Så ansöker du
Varmt välkommen med Din ansökan till oss. Du skickar in Din ansökan genom att klicka på knappen ansök nedan.
Har du frågor är du välkommen att ringa Regional Försäljningschef Dennis Frimodig 076-1183209.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon +46727169831.
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Ersättning
Fast lön. Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), http://www.ahlsell.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9721631