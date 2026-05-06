Innesäljare Industri - Flowtech Solutions
2026-05-06
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Inom Ahlsell strävar vi efter att vara ledande inom området industriell flödesteknik, vilket innebär att vi söker dig som kan bidra med expertis och innovation inom denna kritiska sektor. Vår målsättning är att säkerställa att vi har rätt kompetens på plats för att kunna leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder och kontinuerligt förbättra våra interna processer.
Är du intresserad av försäljning inom Rör & Armatur/VVS med inriktning industri och trivs i en roll där du får möjlighet att använda din sociala förmåga för att skapa goda relationer till dina kunder? Vill du vara en del av Sveriges största säljkår? Ta då chansen att söka tjänsten som innesäljare till Ahlsell i Karlstad redan idag!
Om dig
Branscherfarenhet: Tidigare erfarenhet från försäljning i industriell flödesteknik eller liknande sektorer. Det är viktigt att du har arbetat med att utveckla affärsrelationer och identifiera kunders behov.
Systemkunskap: God förståelse för tekniska system relaterade till flödesteknik, samt produkter såsom pumpar, ventiler och rörsystem, är starkt meriterande. Samtidigt behöver du kunna översätta tekniska detaljer till värde för kunden.
Utbildningsbakgrund: En teknisk utbildning inom industri-VVS, automation eller motsvarande anses värdefull, speciellt om den kan stärka förmågan att förstå och förklara komplexa tekniska koncept för våra kunder.
Certifieringar: Meriterande är kurser inom flödesteknik och försäljning som visar på både tekniskt kunnande och affärstänk.
Problemlösning: Förmåga att analysera kundbehov och föreslå innovativa lösningar som adresserar dessa behov.
Teknisk förståelse: Tekniska insikter för att effektivt kommunicera produkternas fördelar till kunder och skapa förtroende.
Noggrannhet: En detaljorienterad inställning är avgörande för att skapa tillförlitliga offerter och kontrakt.
Samarbete: Förmåga att arbeta tillsammans med kunder och interna team för att utveckla lösningar som både är tekniskt hållbar och kommersiellt gångbara.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ahlsell söker dig som vill vara med och bidra med ditt engagemang och din kunskap för att driva utvecklingen framåt. Som innesäljare ges du möjlighet att arbeta med omväxlande och spännande uppdrag i branschens ledande och mest framgångsrika bolag.
Du samarbetar tillsammans med dina kollegor under hela affärsprocessen och tillsammans kommer ni serva kunder med förstklassig service och rådgivning.
Ahlsell, en organisation med stort hjärta och ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat, erbjuder dig en utvecklande roll med stor variation och eget ansvar.
Om rollen
I rollen som innesäljare kommer du vara en del av ett professionellt säljteam där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för försäljningen till Ahlsells kunder i Värmland/Dalsland med omnejd. Du kommer arbeta för att ge företagets kunder bästa tänkbara rådgivning och service genom hela deras köpprocess. Ahlsell är marknadsledande och ett av de starkaste varumärkena i branschen. Att vara en nyckelspelare inom Ahlsell för att förstå kundens behov och hitta rätt lösningar ser du som en spännande utmaning och ett viktigt uppdrag.
Några av dina framtida arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med:
Rådgivning
Produktval
Beställningar
Upphandlingar
Offertförfrågningar
Orderhantering
Leverantörskontakter
För oss är det viktigt att du som söker gillar att samarbeta. Med vårt enorma utbud av både produkter och lösningar gynnar det vår kund om vi arbetar som ett team. Vi kallar det One Ahlsell.
Placering: Ahlsells kontor i Karlstad.
Varmt välkommen med Din ansökan till oss. Du skickar in Din ansökan genom att klicka på knappen ansök nedan.
Har du frågor är du välkommen att ringa Regional Försäljningschef Dennis Frimodig 076-1183209.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökanden.
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon +46727169831.
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
https://www.ahlsell.se/
651 11 KARLSTAD
