Innesäljare för säkerhetstjänster - Boomr AB - Säljarjobb i Mölndal

Boomr AB / Säljarjobb / Mölndal2021-04-09Vill du utvecklas som säljare och arbeta med försäljning till företag runt om i hela Sverige?Vill du ha ett roligt arbete med härliga arbetskamrater?Vill du ha möjligheten att kunna påverka din lön, utan att jobba långa eller obekväma timmar?Då har du chansen nu!Boomr söker just nu dig som verkligen vill lyckas inom ett expansivt och hungrigt företag!Vi startade redan 2002 och hade då endast en tjänst. Idag har vi utvecklats till att ha cirka 60 anställda och flera olika innovativa tjänsteområden som hjälper kunderna i sin vardag. Vi blev 2014, 2015 och 2016 utnämnda av Veckans Affärer till ett Superföretag.Då vår expansion fortsätter behöver vi förstärka upp vår säljkår ytterligare, där din roll kommer att innebära att sälja säkerhetstjänster till företag i Sverige över telefon i första hand. I vår produktportfölj ingår bland annat GDPR-kollen, digitala körjournaler, eÄTA, Företagsbevakaren och Min Jurist.Boomr skapar därmed en tryggare miljö för företagare runt om i hela landet!Är du en driven person med vilja att utvecklas tillsammans med vårt framgångsrika och unga försäljningsteam, söker vi just dig. Tjänsten är heltid, vardagar 08:15-16:30.På vårt stora, nya kontor i Krokslätts Fabriker hittar du öppna medarbetare som hjälps åt att skapa den perfekta arbetsplatsen. För oss är det viktigt att hitta på spännande aktiviteter både på och utanför jobbet. Vi åker exempelvis på resor, tränar kampsport, åker på spa och har kontinuerligt nya försäljningstävlingar.Kontoret genomsyras av en energirik puls och härlig gemenskap där vi premierar framgångar och arbetar stenhårt med att få varje individ att lyckas i sin roll. Nära ledarskap, öppenhet mellan alla kollegor och gedigna utbildningar utvecklar våra säljare för att hela tiden nå nya höjder!Missa inte denna chans, skicka in din ansökan redan idag!Arbetstid: 08.15-16.30 (mån-fre), 100% Heltid.Anställning: Provanställning, 6 mån.Lön: Fast garantilön från 20 000:- med generös provision.Start: Snarast.Varmt välkommen att söka tjänsten, urval sker löpande!#jobbjustnu2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-05-01Boomr ABKrokslätts Fabriker 3243137 Mölndal5680218