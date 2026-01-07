Innesäljare B2B Malmö
PrimeOffice Nordic AB / Säljarjobb / Malmö
2026-01-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
PRIME OFFICE AB har mångårig erfarenhet inom försäljning/produktion av kontors- och förbrukningsmaterial till företag.
Vi tror på goda arbetsvillkor och försöker hålla teamet samlat och nära arbetsledarna.
Vi vill hålla organisationen platt och transparent, och erbjuda en god arbetsplats där man kan utvecklas som säljare. Vi söker dig som älskar att knyta kundrelationer, samt förmedla bra affärer!
Hos oss finns inga kunder som är för stora eller för små.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av företagsförsäljning, men lägger störst vikt vid din personlighet! Vi är idag ett glatt & skämtsamt gäng.
Då tjänsten som innesäljare innebär att telefon är ditt främsta arbetsredskap ställer det stora krav på din förmåga till kommunikation.
Vi expanderar nu med ytterligare 2 tjänster. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Malmö, med närhet till både buss och tåg och parkeringsmöjligheter.
Du kommer hos oss att få grundlig utbildning inom vårt produktutbud och har ständig support från vår försäljningschef och administration.
Som inom den mesta försäljning erbjuds lön i form av Fastlön + provisionsbaserad.
Är du vår nya kollega? tveka inte utan släng iväg en ansökan!
Vi rekryterar löpande, och ser fram emot din ansökan så vi kan boka in en intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
mail
E-post: carolin@primeoffice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrimeOffice Nordic AB
(org.nr 559004-3260) Arbetsplats
Prime Office AB Kontakt
Personalansvarig
Carolin N carolin@primeoffice.se 0771196060 Jobbnummer
9672557