Innesäljare
2025-12-23
Vi söker en Proaktiv Innesäljare till vår Serviceavdelning
After Market
• Forsstrom High Frequency AB
Forsstrom är en global teknologiledare inom HF-svetsning av PVC- och PU-material. Vi befinner oss i en expansiv fas där vi utvecklar & tillverkar maskiner och nu stärker vi vårt After Market-team med en driven, tekniskt intresserad och proaktiv innesäljare.
Det här är rollen för dig som vill arbeta mitt i flödet mellan kund, teknik och logistik, och som trivs med att ligga steget före för att skapa en smidig kundupplevelse och hög driftsäkerhet.
Om rollen
Som Innesäljare på Serviceavdelningen har du en nyckelroll i att utveckla vår eftermarknadsaffär. Du hanterar hela orderflödet kring reservdelar och serviceärenden, men en lika viktig del är ditt proaktiva arbete: att fånga upp behov, föreslå lösningar innan kunden frågar och bidra till ett effektivt och välfungerande serviceflöde.
Du arbetar nära Service/Aftermarket Chef samt våra kunder, agenter och samarbetspartners och blir en central del i vår långsiktiga kundrelation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Proaktivt arbete (nyckelområde)
Följa upp offerter, förfrågningar och öppna ärenden för att driva affären framåt.
Identifiera återkommande behov hos kunder och föreslå reservdelar, service eller moderniseringar.
Arbeta datadrivet med lagersaldon, ledtider och kundmönster för att förbättra processerna.
Initiera intern förbättring av rutiner, dokumentation och arbetsflöden.
Säkerställa att kunder får "nästa steg" utan att behöva efterfråga det.
Orderhantering & Kundsupport
Hantera inkommande order och serviceförfrågningar.
Registrera och följa upp ordrar i affärssystemet Monitor.
Kommunicera med kunder och agenter för att säkerställa smidiga leveranser.
Plocka, paketera och boka frakter för reservdelar och komponenter.
Säkerställa korrekta dokument och leveranser i rätt tid.
Uppdatera lagersaldon och koordinera med inköp.
Ge teknisk support vid reservdelsförsäljning.
Teknisk Support
Utföra delmontage och slutmontering av elartiklar och reservdelar.
Reparera och funktionstesta elektriska komponenter.
Dokumentera reparationer och uppdatera serviceloggar.
Ansvarsområden
Leverera en proaktiv, professionell serviceupplevelse som ökar kundnöjdheten och bygger långsiktiga relationer.
Säkerställa effektiva orderflöden med rätt leverans i rätt tid.
Bidra till optimerade processer inom reservdelshantering och teknisk support.
Utföra montage och reparationer enligt Forsstroms kvalitetsstandarder.
Samarbeta med övriga avdelningar för att stärka hela After Market-flödet.
Din profil - erfarenhet och kompetenser
Teknisk och eller sälj erfarenhet/utbildning.
Erfarenhet av industrimaskiner och produktion.
Kunskaper i Monitor är meriterande och Officepaketet.
Erfarenhet av orderhantering, lagerlogistik och reservdelshantering.
Vana av montering, testning och reparation av elartiklar.
Stark kommunikativ förmåga på svenska och engelska; fler språk är meriterande.
Strukturerad, serviceorienterad och trivs med att arbeta lösningsorienterat och proaktivt.
Varför Forsstrom?
Du blir en del av ett företag med globalt erkänd teknik, högt kundfokus och tydlig framtidsvision. Vår After Market-verksamhet är central i vår tillväxtstrategi - och i den här rollen får du vara med och forma hur vi levererar service i världsklass.
För att vi ska kunna hantera din ansökan effektivt ber vi dig att skicka ett mejl där du tydligt anger vilken roll du söker.
Vänligen skicka din ansökan till:rekrytering@forsstrom.com
Robert Forsström Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: rekrytering@forsstrom.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsstrom High Frequency AB
Datavägen 3 (visa karta
453 22 LYSEKIL Arbetsplats
Forsstrom High Frequency AB Kontakt
