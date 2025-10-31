Innesäljare
Innesäljare

Wikan Personal AB / Säljarjobb / Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Om företaget
Vill du arbeta i en teknisk miljö där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus? Nu har du chansen att bli en del av vår kund som finns i Helsingborg och Markaryd. Ett företag med lång tradition inom tillverkningsbranschen och en stark framtidstro.Arbetsuppgifter
Som innesäljare fungerar du som den centrala länken mellan företaget och kunden. Du är den person kunderna vänder sig till för frågor, beställningar, leveranser och andra ärenden - och du ser till att hitta lösningar när något behöver ordnas snabbt.
Genom kontakt via telefon, e-post och ibland chatt erbjuder du professionell och personlig service som överträffar kundernas förväntningar. Din uppgift är att göra det smidigt och tryggt för kunden.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har lätt för att bygga förtroende och skapa goda relationer med kunder tack vare din lyhörda och professionella framtoning. Även om du trivs med att ta eget ansvar ser du värdet i samarbete och bidrar till att hela teamet når sina mål. Teknisk förståelse är meriterande för rollen. För att lyckas behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och Engelska både muntligt och skriftligt.
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Anton Gummesson, 0470-34 83 72 anton@wikan.se
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Anton Gummesson anton@wikan.se +46 470 34 83 72
