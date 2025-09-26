Innesäljare
Aston Sweden AB är en växande verksamhet i Karlskoga, specialiserad på snabb och flexibel utveckling och produktion av fästelement för bygg- och anläggningsindustrin. Vi är en del av en dansk familjeägda koncern, med global export och långvariga, personliga kundrelationer. Koncernen fokuserar på kvalitetsprodukter, flexibilitet och snabb service. Aston Sweden har idag cirka 30 anställda och finns i Karlskoga. Läs mer på www.astonsweden.com
Vill du vara spindeln i nätet i ett företag där varje detalj gör skillnad? Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad innesäljare som vill bidra till att våra kunder alltid får förstklassig service - från första kontakt till levererad order. Vi erbjuder en god introduktion och nära stöttning så att du känner dig trygg i din roll - samtidigt som du får stora möjligheter att växa både personligt och professionellt.
Om rollen
Tillsammans med din kollega ansvarar du för kundkontakter och orderflöden och ser till att allt flyter smidigt - från orderläggning till leverans. Rollen är både bred och variationsrik, och du har daglig kontakt med kunder, kollegor och transportörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och registrera ordrar via mejl och telefon, inklusive kontroll av lagerstatus och pris
Ha löpande kundkontakt och ge snabb, professionell service och rådgivning
Boka och följa upp transporter
Hantera tull- och exportdokumentation
Samordna interna flöden mellan försäljning, ekonomi, lager och logistik
Vara första kontakt vid eventuella reklamationer
Hantera viss fakturering
Som innesäljare rapporterar du till Country Manager och utgår från vårt kontor i Karlskoga.
Tjänsten är ett föräldravikariat på cirka 12 månader med möjlighet till förlängning.
Vår kandidat
Vi söker dig som trivs i en kommunikativ och koordinerande roll och som brinner för att ge service i toppklass. Du är noggrann, metodisk och har ett lösningsorienterat förhållningssätt - både mot kunder och kollegor. Med din nyfikenhet lär du dig vårt sortiment och uppskattar att arbeta med siffror.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av ordermottagning, kundservice eller innesälj
God administrativ förmåga och vana att arbeta i affärssystem
Grundläggande kunskaper i tullhantering och transportbokning är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Kunskaper i norska eller danska är meriterande
Har du dessutom praktisk erfarenhet från byggbranschen och därigenom en förståelse för hur våra produkter används, är det ett extra plus.
Låter det som något för dig?
Vi samarbetar med Consensus. För mer information är du välkommen att kontakta Lena Ahlin, 070-374 34 94. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt men senast den 13 oktober på www.consensus.nu.
