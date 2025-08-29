Innesäljare
Fraktsons Flytt AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fraktsons Flytt AB i Göteborg
Vi på Fraktsons Flytt söker nu en ny säljare med fokus på utlandsflytt.
Engelska måste behärskas i skrift och tal då kunderna finns i utlandet.
Arbetet sker främst på vårt kontor.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@fraktson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare tjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fraktsons Flytt AB
(org.nr 559293-8616) Jobbnummer
9482958