Innesäljare
2025-08-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Innesäljare - 1-2 års erfarenhet
Gymnasial utbildning
Flerspråkighet
Försäljningsvana, uppsökande försäljning företag
Uppsökande försäljning
Försäljningsvana, telefonförsäljning
Digital marknadsföring/Onlinemarknadsföring
Marknadsföring/PR
Svenska
Engelska
Innesäljare
Bolaget är snabbt växande och riktar in sig på företag av varierande storlek. Vårt team består utav ett härligt gäng resultatdrivna killar och tjejer, som trivs med ett högt arbetstempo. Vår atmosfär är familjär, och det är viktigt för oss att alla trivs och känner glädje på jobbet.
Din uppgift kommer att vara att kontakta kunder, nya som befintliga, där säljmålen är konkreta. Telefon och mejl, är där du främst kommunicerar med dina kunder, och det är viktigt att du känner dig bekväm med detta. Kvalifikationer
Vi tror att du har en vilja, och ett driv, att utvecklas inom säljyrket - och det här är därför rätt plats för dig! Vi efterfrågar ingen tidigare erfarenhet, utan det viktigaste är att du är motiverad, har energi och ett engagemang. Hos oss trivs lagspelare bäst, och du motiveras av att påverka din egen lön - Vi erbjuder dig en fast lön och den högsta provisionen i branschen. Så ansöker du
Du är välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka din ansökan idag!
Lönetyp: Fast lön + provision
Övrig information: Tjänstens omfattning: Heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse Plats: Helsingborg, fri parkering, och kollektivförbindelser (Buss och tåg) precis intill kontoret. Ersättning
