Innesäljare - Solceller
2025-11-03
Vi söker nu en motiverad säljare till vårt team! Vi på Evify söker nu passionerade säljare, där du kommer sälja solceller och batterier till villaägare via telefon. Det här är din chans att göra skillnad genom att erbjuda hållbara energilösningar och bygga starka kundrelationer.
Om rollen:
Skapa långvariga och förtroendefulla kundrelationer genom regelbundna samtal
Bearbeta både varma leads och viss kallkundsförsäljning
Utforma och presentera kundanpassade lösningar inom solceller och batterier
Bygga upp och underhålla en stark kundpipeline
Vad vi erbjuder:
Löpande säljträning och utbildningar
Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.30 - 17.30
Vem är du?
Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas
Motiverad av att nå uppsatta mål
Vi ser gärna att du tidigare arbetat med försäljning, minst tre månader
Meriterande:
Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
