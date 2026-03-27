Innesäljare - Danderyd
2026-03-27
Om rollen
Som innesäljare kommer du att kontakta privatpersoner och företag för att informera om moderna energi- och uppvärmningslösningar samt vägleda kunder till långsiktigt hållbara val. Arbetet innebär främst kontakt med inkommande intresseförfrågningar, kombinerat med viss uppsökande försäljning.
ArbetsuppgifterKontakta och rådgiva kunder kring uppvärmning och energirelaterade lösningar
Arbeta med inkommande leads samt egen kundbearbetning
Presentera och sälja tekniska produkter och tjänster inom energisegmentet
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta strukturerat mot uppsatta målPubliceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt intresse för försäljning och kundkontakt. Du är målinriktad, engagerad och trivs i en roll där du själv ansvarar för att planera och driva ditt arbete framåt.
Erfarenhet av försäljning eller kundkontakt är meriterande
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Strukturerad och självgående
Resultatinriktad med högt eget driv
MeriterandeErfarenhet inom energi, teknik eller uppvärmningslösningar
Bakgrund inom rådgivande eller teknisk försäljning
Erfarenhet av försäljning till privatpersoner
Vana att arbeta med längre säljprocesser
ErbjudandeFast lön med prestationsbaserad ersättning
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och generösa förmåner
Möjlighet att arbeta i ett växande bolag inom framtidsbransch
Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person
Social arbetsmiljö med regelbundna aktiviteter
Urval sker löpande. Tjänsten tillsätts konfidentiellt på uppdrag av kund i Danderyd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
182 57 STOCKHOLM
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
