Innebandyansvarig
2025-10-02
Korpen Karlstad är en idrottsförening som startades 1945 med fokus på motion, rörelseglädje och gemenskap snarare än prestation. Vi skapar både traditionella idrottsträningar och serier för de som vill hålla igång för att det är kul och för att skapa det som inte finns idag inom idrottslivet.
Vi söker en engagerad person som vill hjälpa till att utveckla vår serie i innebandy i Tingvallahallarna vintern 25/26. Vår innebandyserie har krympt i sviterna av pandemin och vi vill satsa för att få den större igen. Vi har haft serien igång i årtionden och material för reklam finns tillgängligt. Är du som vi och brinner för motionsidrott och rörelseglädje? Vi vill få in både kompisgäng och företag i serien. Du får gärna vara med och spela i ett av lagen alternativt döma matcher, det är bara kul om du kan vara på plats. Seriespelet är igång varannan söndag mellan november-mars 2026
Vi ser gärna att du är med och marknadsför innebandyn, aktivt söker kontakter, ringer och pratar med lagkaptener som varit med tidigare, har kontakt med intresserade spelare, lägger in serieträd i vårt system och bygger en rolig serie med resultat, skytteliga och annat skoj för att serien ska bli så rolig som möjligt lagen som är med.
Detta är ett arvoderat föreningsuppdrag där vi tillsammans kommer överens om ditt arvode utifrån föreningen stadgar. Men vi ser såklart att du gör detta för att du brinner för innebandy, kanske spelat själv tidigare och att du engagerar dig för att alla ska få idrotta o ha kul. Att utveckla föreningen är viktigt för oss o våra medlemmar.
Låter detta som något som du skulle vilja engagera dig i? Hör av dig till oss. Läs gärna mer om vår förening på vår hemsida korpenkarlstad.se för att se hur vi arbetar o vad vi står för.
Vi går igenom alla ansökningar löpande och hör av oss inom kort. Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: karlstad@korpen.se
Föreningsutvecklare
Kristin Danielsson kristin.danielsson@korpen.se 0700085996 Jobbnummer
