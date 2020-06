Inköpskoordinator sökes till företag inom detaljhandeln! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Inköpar- och marknadsjobb i Upplands Väsby

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands Väsby2020-06-17Letar du efter en spännande och utmanande administrativ roll som inköpskoordinator? Har du dessutom något års erfarenhet av retail- eller detaljhandeln? Då har vi tjänsten för dig!Vår kund är ett framgångsrikt detaljhandelsföretag sedan 1986 med 90 varuhus i Sverige, 24 i Norge, 2 i Tyskland och 24 i Finland. Företagets affärsmodell bygger på enkelhet i verksamheten, centrala inköp utan mellanhänder och effektiv distribution. De har idag över 2 000 anställda och huvudkontor i Upplands Väsby.Till huvudkontoret söker vi just nu en inköpskoordinator som kommer att vara en viktig del i inköps- och affärsutvecklingsteamet och ingå i avdelningen Säsong som arbetar riktat mot julkategori. Arbetet som inköpskoordinator innebär främst att ha hand om den administrativa delen av inköpsprocessen och att vara delaktig i framtagning av nytt sortiment. I denna roll kommer du att arbeta brett med allt från artikelvård till kundfrågor och marknadsaktiviteter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av:Sköta administration och vård av artiklar och sortimentKoordinera kategorins inköpsfrågor internt mellan olika avdelningar i Sverige och i AsienKampanjadministration, DR-planering, orderläggningHuvudkontakt mot Store SupportBidra i projektarbeteProvhanteringTjänsten är ett vikariat på heltid och beräknas starta 10 augusti och löper tom augusti 2021. Anställningen inleds som ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och arbetar på kundens kontor i Upplands Väsby. Uppdraget inleds med en provanställning på 6 månader med chans till förlängning. För denna tjänst tillämpas vanliga kontorstider 08.00 - 17.00 med flex. Vid uppstart ges en introduktion.2020-06-17Vi söker dig som har studerat en eftergymnasialutbildning inom inköp, ekonomi eller marknad. Vi ser det som meriterande om du som söker även har något års erfarenhet från retail- eller detaljbranschen alternativt besitter motsvarande kunskaper inom området. Krav för tjänsten är att du har goda kunskaper i Officepaketet och Excel. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. För att passa in i tjänsten besitter du en god samarbets- och samordningsförmåga då du har lätt att knyta an nya kontakter. Som person är du van att arbeta i affärssystem och trivs att arbeta med ett brett kontaktnät då du är en god kommunikatör. För att passa in i tjänsten är du driven, prestigelös och självständig då du trivs att arbeta i en administrativ roll med många bollar i luften. Vi ser även att du trivs i en flexibel och föränderlig miljö där du är delaktig i det dagliga arbetet och bidrar med initiativtagande och engagemang.Passar beskrivningen in på dig? Sök tjänsten som inköpskoordinator redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-07-03Studentconsulting Sweden AB (Publ)5268711