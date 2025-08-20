Inköpskoordinator
2025-08-20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vill du arbeta på en av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggningar?
MAX IV söker en Inköpskoordinator
Ditt team
Ekonomiavdelningen på MAX IV består förutom denna tjänst av två ekonomiadministratörer, två controllers, en junior controller samt ekonomichef.
Du kommer även att arbeta nära fyra upphandlare från Lunds universitet. Den gemensamma målsättningen är att öka transparens, kvalitet, effektivitet och långsiktighet i MAX IV:s inköpsarbete. Ekonomiavdelningen ingår i den administrativa divisionen.
Detta är en ny tjänst (tidsbegränsad) och möjlighet ges att till viss del påverka utformningen av den baserat på tidigare erfarenheter.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara:
- Strukturera tillämpningen av Lunds universitets inköpsprocesser inom MAX IV
- Administration kring inköps- och direktupphandlingsfrågor såsom avtalshantering och diarieföring
- Utföra och koordinera direktupphandlingar upp till 700 KSEK i samarbete med bl a tekniska specialister inom MAX IV
- Kontaktperson gentemot upphandlare vid inköp över 700 KSEK
- Stötta beställare vid direktupphandlingar och vid frågor kring tull, leveransvillkor, logistik och förseningsklausuler etc.
- Delta i inköpsnätverk inom Lunds universitet och sprida kunskap angående inköp inom MAX IV
- Key user för MAX IV i Lunds universitets inköpssystem Kommers
- Användare för MAX IV i Lunds universitets verktyg för att hantera inköp och leverantörsfakturor Lupin/Proceedo
För att bli framgångsrik i denna roll krävs att du har följande kvalifikationer:
- Relevant akademisk utbildning inom inköp eller företagsekonomi alternativt motsvarande erfarenhet
- Erfarenhet av inköp, inköpsprocesser och inköpssystem
- Mycket god språklig och kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska, i tal såväl som skrift då vår verksamhet är internationell
- Förmåga att bedriva ditt arbete systematiskt och proaktivt
- Förmåga att samarbeta med olika intressenter och skapa goda relationer
Nedan ses som meriter:
- Erfarenhet av inköpsarbete inom forskningssektorn eller liknande komplexa organisationer
- Erfarenhet av upphandling samt kunskap inom LOU (Lagen om offentlig upphandling)
- Erfarenhet av frågor kring tull, leveransvillkor, logistik och förseningsklausuler etc.
Som person ser du helheten samtidigt som du kan förstå detaljerna och du hanterar utmaningar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har integritet, en hög arbetskapacitet och ett engagemang som smittar av sig.
Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer både internt och externt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du arbeta i en utmanande och stödjande miljö? Kom till oss och ta chansen att göra en verklig skillnad!
För frågor kring tjänsten, var vänlig att kontakta: Ekonomichef Anna Sevelo, mailto:anna.sevelo@maxiv.lu.se
, 0702-74 16 84
Sista datum för ansökan är 2025-09-14. Vi kommer därefter att gå igenom ansökningarna och återkoppla till dig.
Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Detta är en tidsbegränsad anställning på 11 månader.
För mer information: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning
MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV tillhandahåller toppmodern utrustning för forskning inom områden som teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik. MAX IV kommer att ta emot upp till 2 000 nationella och internationella forskare årligen, vilka genomför banbrytande experiment inom material- och biovetenskap med hjälp av det briljanta röntgenljuset.
