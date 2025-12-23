Inköpschef
2025-12-23
Ekonomiavdelningen
Vill du arbeta med inköpsprocessen utifrån ett helhetsperspektiv i en spännande och livsviktig verksamhet? Har du erfarenhet i rollen som upphandlings/inköpsschef eller är du en erfaren upphandlare som vill ta nästa steg i din karriär? En grupp duktiga och erfarna medarbetare söker ny chef som vill vara med och bidra till goda affärer inom SLU.
Om jobbet
I rollen som inköpschef har du det övergripande ansvaret och driver utvecklingen av inköpsprocessen. Du sätter strukturer, definierar arbetssätt och identifierar förbättringsområden för att säkerställa att upphandling och inköp inom SLU präglas av kompetens, samordning och effektivitet.
Tjänsten som inköpschef är placerad på Ekonomiavdelningen som totalt består av ca 35 medarbetare. Du har fullt verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten och rapporterar till ekonomichefen samt ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp. Inköpsenheten består av upphandlare, e-handelssamordnare, avtalscontroller och inköpschef, totalt 8 personer och är en mycket väl fungerande grupp med hög kompetens. Rollen är både strategisk och operativ där det vid hög belastning kan krävas att du själv gör avrop mm.
Som enhetschef för inköpsenheten arbetar du främst med alla strategiska frågor kopplade till inköpsprocessen. Utvecklingsarbete pågår ständigt för att förbättra processer och rutiner, för närvarande med fokus på direktupphandling och automatisering av kontering
Som ansvarig för den centrala inköpsenheten och inköpsprocessen ingår:
• att bidra till en effektiv och kvalitetssäkrad inköpsprocess, samordning och uppföljning av SLU:s inköp
• analysera interna processer, totalkostnader och behov
• utveckla metoder och strategier som styr mot målen för enheten
• företräda enheten gentemot ledning och organisationen i övrigt
• omvärldsbevaka och bevaka ändringar i regelverk samt omsätta det i organisationen
• ge råd, information och utbildning inom inköpsområdet
• ansvar för innehåll och underhåll i e-handelssystemet Proceedo
Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant akademisk examen alternativt annan utbildning inom upphandling/inköp eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av inköp och mycket goda kunskaper inom LOU. Du har både intresse för ledarskap och rollen som chef. Du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Det är meriterande om du är van vid att driva förändringsarbete och har erfarenhet av budget- och personalansvar.
Som inköpschef har du omfattande kontakter med medarbetare från SLU:s institutioner och avdelningar. Du behöver därför trivas med att arbeta i en komplex kunskapsorganisation, visa lyhördhet för verksamhetens behov och kunna kommunicera inköps-/upphandlingsfrågor på ett pedagogiskt sätt. För att lyckas i rollen krävs både en strukturerad och analytisk förmåga och goda sociala förmågor. Du utövar ett coachande ledarskap, ger dina medarbetare ansvar och förtroende samt intresserar dig för gruppens utveckling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Ekonomiavdelningen vid SLU ansvarar för processerna utbetalningar, inbetalningar, finansiell redovisning, inköp, upphandling samt stiftelseförvaltning. Vi ger också ekonomi- och controllerstöd till verksamheter inom verksamhetsstödet vid SLU. Ekonomiavdelningens mål är bland annat en tillförlitlig och rättvisande redovisning samt effektiva och säkra ekonomiadministrativa processer.
Inköpsenheten ger stöd och information till verksamheten vid inköp, tillhandahåller regelverk och anvisningar, tillhandahåller systemstöd för e-handel (Proceedo), genomför upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, genomför avrop genom förnyad konkurrensutsättning och ramavtalsupphandlingar, ger stöd avseende direktupphandlingar mm. SLU har köpt varor och tjänster för ca 1 miljard under 2025.
Mer information om institutionen/avdelningen: Ekonomiavdelningen | Medarbetarwebben
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-15.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Ekonomichef
Hanna Mörtberg fornamn.efternamn@slu.se 073-342 10 11 Jobbnummer
