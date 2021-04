Inköpsansvarig - The We Select Company AB - Inköpar- och marknadsjobb i Luleå

The We Select Company AB / Inköpar- och marknadsjobb / Luleå2021-04-07Vill du arbeta i ett internationellt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Trivs du med att arbeta i i ett engagerat team, där din kompetens och noggrannhet kommer att spela en avgörande roll? Har du kompetens inköp och är en lagspelare, så kan detta vara jobbet för dig!CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare delar dem.I den här rollen blir du ansvarig för att hantera inköp av varor & tjänster för service av fastigheter, anläggningar och projektledning, på uppdrag av vår kund inom datacenters.Huvudsakliga arbetsuppgifterAnsvarig för att utforma och implementera inköpsstrategier och upphandlingsplaner för att stödja verksamhetens kundstrategier och målTar fram förslag, förhandlar och underhåller kontrakt och andra affärsdokument till stöd för inköp av varor och tjänster. Inkluderar kontraktsadministration och efterlevnad av kundens policyer och juridiska krav och efterlevnadHanterar processen för uppsägningar, förfallodatum, förlängningar och förnyelserHanterar kundens program för hantering och utveckling av leverantörerUtformar och hanterar RFP-processerna för att stödja programmets mål och kravAndra uppgifter kan tillkommaKvalifikationer, utbildning och erfarenheterMinst 5 års erfarenhet av upphandling av MRO, tjänster och leveranser i olika branscher Demonstrerad erfarenhet av kontraktsadministration, kontraktsförhandling, kvalitetssäkring och upphandlingshanteringErfarenhet av att implementera lösningar för e-upphandlingFörmåga att skapa och utveckla goda kundrelationerGod organisationsförmåga, ordning & reda råderBehärskar användningen av Microsoft Office och vana att arbeta med olika verktyg och systemKunskap om databasrapporteringMycket goda kunskaper i engelska, såväl skriftligt som muntligtI denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker efter dig som har ett stort kundfokus, som är social och noggrann i ditt arbete. Du är handlingskraftig, en initiativtagare och van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Du känner stolthet i ditt yrke och tar ansvar för din och teamets leverans.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå och start efter överenskommelse.Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Vi är stolta över att LinkedIn 2017 utsåg CBRE till ett av världens 20 bolag där talanger helst vill arbeta och att Forbes 2018 valde ut CBRE till en av de bästa arbetsgivarna för kvinnor. CBRE har också blivit rankad #1 inom Real Estate i Fortune Magazines World's Most Admired Companies för 2019, vilket vi är mycket glada över. Vi tror att vårt medvetna arbete kring vår företagskultur och People Management bidragit till denna utnämning!Känns denna roll intressant, då är du varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2021-04-19. Vi vill att du ansöker med CV och personligt brev på engelskaVid frågor angående tjänsten vänligen kontakta: Eleanor Meade, Talent Acquisition Partner, +44 (0) 7825034399CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 100 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster via våra cirka 530 kontor över hela världen och omsatte 2020 23,8 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom facilities management, projekt och rådgivning.2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-04-19The We Select Company AB5676837