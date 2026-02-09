Inköps- & Marknadsassistent
2026-02-09
Vill du representera ett av Sveriges mest engagerade grossistföretag inom konfektyr, snacks och dryck i en roll där inköp, marknad och sälj möts?
Trivs du med struktur, system och att vara den som ser till att detaljerna sitter både i affärssystem och i kommunikationen utåt? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vi söker nu en Inköps- & Marknadsassistent som blir en viktig del av det dagliga arbetet med artiklar, priser, sortiment och kampanjer.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Vi älskar konfektyr, snacks och dryck och kanske är det just den passionen som har gjort Privab AB till valet för aktörer inom både servicehandel och dagligvaruhandel.
Från rikstäckande kedjor till den lilla kiosken runt hörnet väljer många oss för helheten: sortimentet, smidigheten och den personliga servicen.
Privab AB är idag en av branschens snabbast växande aktörer med en omsättning på cirka 2 miljarder kronor och en rikstäckande distribution.
Vårt lager rymmer det mesta man kan önska inom konfektyr, snacks och dryck - levererat snabbt och effektivt dit det behövs.
Men siffror och fakta säger inte allt. Det som verkligen utmärker oss märks i vardagen är engagemanget, samarbetet och det personliga bemötandet.
Om rollen
Som Inköps- & Marknadsassistent har du en operativ och varierad roll med ansvar för att artikel-, pris- och sortimentsinformation är korrekt och uppdaterad i våra system och kanaler.
Du arbetar nära både inköp och marknad och fungerar som ett viktigt stöd till säljorganisationen genom att säkerställa att rätt material, priser och artiklar finns på plats i rätt tid. Rollen kräver både systemförståelse, struktur och känsla för form och detaljer.
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du för att:
Artiklar, priser och information är korrekta i våra affärssystem och kanaler
Prislistor, kampanjer och säljunderlag håller hög kvalitet
Marknads- och kampanjmaterial produceras och uppdateras löpande
Inköp, marknad och sälj har rätt förutsättningar i det dagliga arbetet
Huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa korrekt artikel- och prisinformation i vårt system Business Central
Stötta inköp i det dagliga arbetet kring artiklar, sortiment och prisjusteringar
Ansvara för prislistor, kampanjmaterial och säljunderlag
Producera och uppdatera grafiskt material i Adobe InDesign vid kampanjer och nyhetssläpp
Vara en intern kontaktpunkt gentemot säljorganisationen gällande artiklar, priser och material
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en roll med många kontaktytor.
Du är självgående, har god systemvana och tycker om att skapa ordning, tydlighet och kvalitet i det du levererar.
Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och gillar att vara spindeln i nätet mellan inköp, marknad och sälj.
Erfarenheter och kompetenser vi tror att du har
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Business Central (krav)
God systemvana och goda kunskaper i Excel
Förmåga att arbeta strukturerat med flera parallella arbetsuppgifter
God kommunikativ förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet från dagligvaru-, grossist- eller FMCG-verksamhet
Erfarenhet av inköp, sortimentsarbete eller marknadsproduktion
Praktisk erfarenhet av Adobe InDesign
Vill du bli en del av Privab?
Hos Privab får du arbeta i ett bolag med högt tempo, snabba beslutsvägar och en kultur där engagemang och ansvar uppskattas.
Du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: rekrytering@privab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Privab AB
(org.nr 556328-2879), https://www.privab.se/
Tryckerigatan 1 (visa karta
)
571 34 NÄSSJÖ Arbetsplats
NÄSSJÖ Jobbnummer
9732236