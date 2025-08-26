Inköpare till Teledyne Flir
2025-08-26
Är du redo att ta dig an din nästa utmaning i ett spännande bolag som sätter ny teknik på kartan? Teledyne FLIR utvecklar högteknologiska värmekameror med den senaste tekniken inom IR och söker nu en inköpare till deras team i Täby. Din främsta uppgift är att arbeta med strategiskt och operativt inköp tillsammans med produktionsplanerarna i ditt team. Låter detta som en intressant tjänst för dig? Sök idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Teledyne FLIR Systems är världsledande inom sitt område och de växer som bolag. De arbetar med den senaste tekniken genom de högteknologiska värmekamerorna som både utvecklas och produceras på bolaget. I den här rollen passar du som har ett stort intresse för teknik och som vill utvecklas på ett företag i framkant. Du blir en del av ett häftigt bolag där det produceras allt från säkerhetskameror till drönare.
I rollen som inköpare får du chansen att lära känna en stor del av Teledyne FLIR då du kommer samarbeta med flera avdelningar. Du kommer du att ingå i ett team om åtta personer som har varierande arbetsuppgifter med ansvar inom lager, ankomstkontroller och produktionsplanering/inköp. Det är ett härligt team där de hjälper varandra och samarbetar mycket.
Teledyne FLIR erbjuder ett konkurrenskraftigt lön- och förmånspaket, möjligheten att arbeta med banbrytande teknik, en samarbets- och innovationsdriven arbetsmiljö samt professionell utveckling och tillväxtmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som inköpare kommer du bland annat att:
• Arbeta med inköp och materialhemtagning genom att hantera prognoser, skapa inköpsordrar, skapa och underhålla artiklar i ERP system.
• Regelbundet ha kontakt med leverantörer samt följa upp KPI:er mot dessa i form av exempelvis svarstider, leveranser samt kvalitet och arbeta för att kontinuerligt förbättra dessa.
• Delta i produktionsmöten.
• Delta i arbetet med löpande förbättringar av avdelningens verksamhet och arbetsprocesser.
• Ha kontinuerlig kontakt och samarbeta med såväl interna som externa parter, exempelvis andra avdelningar och utvecklingsprojekt på Teledyne FLIR.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom relevant inriktning, exempelvis logistik och/eller inköp.
• Har arbetslivserfarenhet inom inköp/logistik, gärna ifrån tillverkande industri.
• Har goda kunskaper i Officepaketet.
• Är flytande i såväl det svenska som engelska språket, såväl i tal som skrift.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet inom SAP.
• God teknisk kunskap och intresse.
• Intresse för hela kedjan i ett tillverkande företag, från offert till leverans.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är organiserad, ansvarsfull och en proaktiv doer. Du gillar problemlösning och är uppmärksam på detaljer. Dessutom har du en framåtanda, är kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra. FLIR arbetar i en snabbrörlig miljö vilket gör att du behöver gilla ett flexibelt arbetssätt där du snabbt kan prioritera om.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS:
• På grund av de höga säkerhetskraven inom försvarsindustrin måste du genomgå en bakgrundskontroll.
• Du måste kunna arbeta i Sverige, och FLIR utför säkerhetskontroller på alla deras anställda.
• Du kommer att arbeta på plats från kontoret i Arninge/Täby.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sedan 1978 har FLIR legat i framkant när det gäller innovation och fortsatt att tänja på gränserna. Deras diversifierade produktportfölj används för en mängd olika tillämpningar inom myndigheter och försvar och hjälper militär personal att arbeta effektivt i olika miljöer. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid
Enligt avtal
