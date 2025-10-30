Inköpare till Stockholm/ Malmö/Umeå
Polismyndigheten / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi söker inköpare till inköpsenheten i Stockholm, Malmö eller Umeå.
Inköpsenheten ansvarar för att säkerställa Polismyndighetens försörjning av varor, tjänster och byggentreprenader, exklusive IT-området. Polismyndighetens årliga anskaffningsvolym är 8 miljarder kronor.
Inom enheten ansvarar man bland annat för anskaffning inom fordonskategorin, indirekta varor och tjänster, polisspecifika varor och tjänster. Enheten ansvarar även för byggentreprenader, fastighetsnära varor och tjänster samt medicinska- och forensiska varor och tjänster. Vi har medarbetare placerade på flera orter i hela landet.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som inköpare har du ett huvudsakligt uppdrag att i det dagliga arbetet stödja myndighetens behov i olika moment av inköpsprocessen. Det innebär en bred roll som spänner över många olika arbetsuppgifter, korta som långa uppdrag. Genom tillhörighet till en eller flera kategorier/underkategorier definieras mer konkreta arbetsuppgifter utifrån behoven och du samarbetar med den strategiska inköparen på området.
Som inköpare ska du självständigt kunna ta ansvar för genomförandet av en hel avrops- eller inköpsprocess som styr mot gällande strategier, från att behov uppstår till att avtalet avslutas. Arbetet innebär ett nära samarbete med Polismyndighetens olika verksamheter som är kravställande och där du initierar och vidmakthåller kontakter med interna och externa intressenter under avtalets hela livscykel. Men ibland måste vi ta ett större ansvar i kravställningen. För att nå enhetens mål driver du tillsammans med dina kollegor arbetet med att utveckla, effektivisera och rättssäkra myndighetens inköp. Arbetet bedrivs periodvis i högt tempo med många uppdrag parallellt.
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter;
Omsätta verksamhetskrav och förväntat behov till underlag med ändamålsenliga krav och utvärderingsmodeller. Driva och leda avrop/förnyadkonkurrensutsättningar från ramavtal och direktupphandlingar av olika karaktär. Det kan vara allt från enkla avrop avseende drivmedel på bulk, till tjänstebilar eller i takt med tiden mer kundanpassade fordon.
Identifiera och inom gruppen rapportera behov av nya upphandlingsområden
Kontrollera och följa upp leverantörer utifrån gällande avtalskrav
Detta är en möjlighet för dig som har:
2 årig yrkesutbildning med färdig examen inom inköp eller minst 2 års relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetsuppgifterna
erfarenhet av arbete med hela inköpsprocessen, från att behov uppstår till att avtal avslutas
erfarenhet av att självständigt väglett, analyserat och genomfört liknande arbetsuppgifter, i närtid, som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
inköpsutbildning inriktad mot offentlig upphandling
erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet
erfarenhet av arbete med inköpsprocessen i enlighet med LOU
marknads- eller verksamhetskännedom inom fordonskategorin
kunskap inom LOU och grundläggande affärsjuridik
kunskap och erfarenhet av arbete i Excel
Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på din förmåga att strukturera ditt arbetssätt och självständigt driva dina processer framåt. Du är en god problemlösare som genom din nyfikenhet hittar vägar fram även när uppdraget ibland är otydligt.
I denna roll samverkar du såväl med interna som externa aktörer, varför vi ser att du har en god samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Arbetsort: Stockholm, Malmö eller Umeå
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Inköpare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Har du 2 årig yrkesutbildning med färdig examen inom inköp eller minst 2 års relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet?
Beskriv din erfarenhet av arbete med hela inköpsprocessen, från att behov uppstår till att avtal avslutas.
Har du erfarenhet av att självständigt väglett, analyserat och genomfört liknande arbetsuppgifter i närtid? Ja/Nej Om ja, beskriv.
Värdera dina kunskaper i svenska, såväl i tal och skrift. (1-4) 1 = grundläggande till 4= mycket goda kunskaper
Har du svenskt medborgarskap? Ja/Nej
Har du inköpsutbildning inriktad mot offentlig upphandling? Ja/Nej
Har du erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet? Ja/Nej Om Ja beskriv.
Har du erfarenhet av arbete med inköpsprocessen i enlighet med LOU? Ja/Nej
Har du marknads- eller verksamhetskännedom inom fordonskategorin? Ja/Nej
Har du kunskap inom LOU och grundläggande affärsjuridik? Ja/Nej
Önskvärd placeringsort? Stockholm, Malmö eller Umeå?
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Du hittar urvalsfrågorna i annonsen på https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/oktober/inkopare-till-stockholm-malmoumea/
. Bifoga frågorna i ditt mejlet med din ansökan/CV.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och Urvalsfrågor senast den 13 november 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A672.989/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A672.989/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), http://www.polisen.se Arbetsplats
Polismyndigheten Kontakt
Rekryterande chef
Susan Sahlin susan.sahlin@polisen.se Jobbnummer
9580982