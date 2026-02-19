Inköpare till Must
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten
Must interna upphandlingssektion söker inköpare med IT-intresse för att stödja en komplex verksamhet med högt säkerhetsmedvetande. Sektionen ingår i ekonomiavdelningen och har i uppgift att, genom upphandling och inköp, tillhandahålla varor och tjänster till Must olika verksamhetsdelar. Sektionen är garant för att inköp sker enligt gällande regelverk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du självständigt eller med hjälp från kollegor att avropa varor och tjänster mot befintliga avtal samt genomföra direktupphandlingar enligt gällande lagar, beslut, rutiner och instruktioner. I rollen kan även avtalsförvaltning ingå. Du kommer att verka som stöd gentemot chefer och medarbetare inom Must när det gäller inköps- och avtalsfrågor. Rollen kommer även omfatta, att tillsammans med kollegor inom upphandlingssektionen, fortsätta strukturera och organisera upphandlings- och inköpsområdet. Arbetet innebär att kunna arbeta med tekniska IT-system och utveckla inköpsprocessen inom IT samt arbeta med IT-frågor kopplat till inköp. Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Tidigare arbetslivserfarenhet av att avropa varor och tjänster mot avtal
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper och intresse av arbete inom IT-miljöer utöver Office-paketet
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom juridik, ekonomi, logistik, inköp eller teknik/YH-utbildning inom strategiskt inköp eller upphandling
• Kunskap och erfarenhet av inköp och upphandlingar baserade på Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
• Erfarenhet av förbättringsarbete
• Programmering av olika operativa system. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med stort intresse för inköp och avtalsfrågor. Du har god kommunikativ förmåga och känner dig trygg i att ha både interna och externa kontakter. Du är serviceinriktad och en problemlösare som trivs i att utveckla och driva arbetet framåt. Du har ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att hantera olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Tjänsten kräver arbete på plats och det finns därmed inte möjlighet till hemarbete.
I den här processen kommer vi tillämpa löpande urval.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Inköpare" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-16. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
