Inköpare Järfälla
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-11-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en inköpare med inriktning på personbilar!
Vill du vara en del av ett expanderande bolag? Har du har ett öga för detaljer och skulle beskriva dig som noggrann, kommunikativ och strukturerad? Trivs du med att arbeta i team mot gemensamt uppsatta mål och i ett högt tempo? Då kan vi ha nästa tjänst för dig.
Vår kund växer och många bilar säljs dagligen från deras butiker runt om i landet, därför söker vi nu någon som vill vara delaktig i vår kunds Inköpsteam.
Det vi behöver tillsätta omgående är en Värderare/inköpare. Detta är en tjänst för dig som gillar mycket ansvar och att arbeta i ett högt tempo men allra viktigast, en person som älskar att göra affärer.
Tjänsten innefattar att möjliggöra affärer i våra största inköpskanaler så som auktioner och privatinköpsaffären där vi dagligen gör affärer. Följande så kan rollen även innebära kontakt med bilhandlare, att värdera inbytesbilar till bolagets säljare och prissättningar av försäljningsbilar mm. En bred roll med mycket ansvar men med huvudfokus att sätta priser på bilar och göra affärer.
Vi söker dig som är:
• Målmedveten
• Gillar att arbeta i grupp och mot gemensamma mål
• Drivs av att lära sig nya saker
• Har ett öga för detaljer
• Som tycker om att ha många bollar i luften
• Är stresstålig
Meriterande:
Helst ser vi att du jobbat inom fordonsbranschen tidigare men inget måste.
Allmän affärsinsikt i bilaffären.
Stort intresse för bilar och gillar att följa marknadsutveckling
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast då tillsättningar sker löpande.
Omfattning: Heltidsanställning Lön: Fast lön + provision.
Arbetstider: 09.00-18.30 vardagar, helger vid behov
Fast lön + provision
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020)
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se Jobbnummer
9595375