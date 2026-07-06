Inköpare
Unik Resurs I Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Eksjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eksjö
2026-07-06
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Företagspresentation
Eksjöhus är en av Sveriges mest etablerade hustillverkare som har tillverkat hus sedan 1944. Som familjeägt företag i fjärde generationen kombinerar vi långsiktighet, kvalitet och hållbar utveckling.
Företaget ingår i koncernen LindholmsGruppen AB där även systerbolagen sågverket Eksjö Industri AB, hustillverkaren Eksjöhus Modulbygg AB och bostadsutvecklaren Eksjöhus Bostad AB ingår.
Idag omsätter LindholmsGruppen ungefär en miljard kronor och har totalt ca 200 anställda.
Våra kärnvärden är våra grundstenar och det vi strävar efter att vara. Allt vi gör skall genomsyras av långsiktighet, kunskap, trygghet och kostnadsmedvetenhet.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med korta beslutsvägar, stark ekonomi och en kultur som präglas av nära samarbete, där man tar ansvar, delar kunskap och utvecklas tillsammans.
Läs gärna mer om oss på www.eksjohus.se
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du kombinera operativt inköpsarbete med möjligheten att vara med och utveckla Eksjöhus inköpsfunktion?
Eksjöhus söker nu en inköpare till teamet i Eksjö. Här får du en viktig roll i att säkerställa materialförsörjningen till vår husproduktion samtidigt som du blir en betydelsefull del i utvecklingen av inköpsarbetet.
Det här är en möjlighet för dig som trivs med inköpets operativa vardag men som också motiveras av att skapa struktur, utveckla arbetssätt och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Som inköpare hos Eksjöhus arbetar du nära produktion, försäljning, konstruktion och leverantörer för att säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid, till rätt kvalitet och kostnad.
Rollen har idag ett tydligt operativt fokus med ansvar för projektinköp och lagerinköp kopplat till husproduktionen, samtidigt som du får möjlighet att bidra till utvecklingen av processer och uppföljning över tid.
Du kommer främst att arbeta med:
• Inköp till projekt och produktion
• Säkerställa leveranser utifrån tid, kvalitet och kostnad
• Systemvård, artikelupplägg och prisinläsningar i affärssystemet Monitor
• Daglig kontakt med leverantörer och uppföljning av leveranser
• Bidra till förbättringar inom inköpsarbetet och utveckling av processer och arbetssätt Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av inköp och som trivs i en verksamhetsnära roll där struktur, samarbete och problemlösning är en naturlig del av vardagen.
Med ett strukturerat arbetssätt och känsla för ordning och reda hanterar du flera kontaktytor parallellt och är trygg i både administration, systemhantering och uppföljning.
Som person är du kommunikativ, prestigelös och har lätt för att bygga goda relationer både internt och externt. Rollen passar dig som uppskattar variationen mellan operativt arbete och utvecklingsfrågor och som trivs i en miljö där innehållet kan förändras över tid.
För att lyckas i rollen krävs det att du har:
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av inköp i tillverkande verksamhet
• Erfarenhet av affärssystem
• Erfarenhet av leverantörskontakter
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Har du erfarenhet av Monitor ERP, arbetat inom bygg-, hus- eller träindustrin eller har en eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, supply chain eller industriell ekonomi ser vi det som meriterande.
Vi välkomnar även erfarenhet av hållbarhetsarbete då detta är ett område som successivt kommer att få större betydelse inom inköpsfunktionen.
Ansök redan idag!Så ansöker du
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Sjösteen och nås på 0735781507 eller på jessica.sjosteen@unikresurs.se
Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller på marie.johansson@unikresurs.se
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Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
575 38 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9993786