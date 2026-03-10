Inköpare
2026-03-10
Vi söker nu en strukturerad och affärsdriven inköpare i Örebro åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som har ett intresse för inköp, leverantörsrelationer och affärsutveckling, och som vill arbeta i en roll där du bidrar till effektiva och kostnadsmedvetna inköpsprocesser.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som inköpare ansvarar du för att säkerställa att rätt produkter och tjänster köps in till rätt kvalitet, pris och leveranstid. Du arbetar nära leverantörer och interna avdelningar för att säkerställa ett effektivt inköpsarbete.Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra inköp av varor och tjänster
Förhandla priser, villkor och leveranstider med leverantörer
Upprätta och följa upp avtal
Säkerställa god leveransprecision och kvalitet
Analysera inköpsbehov och kostnader
Samverka med andra avdelningar kring inköpsrelaterade frågor
Följa upp leverantörsprestanda och utveckla leverantörsrelationerKvalifikationer
Erfarenhet av inköp, supply chain eller liknande arbete är meriterande
God affärsförståelse och analytisk förmåga
God datorvana och erfarenhet av affärssystem
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller ekonomi
Erfarenhet av leverantörsförhandlingar
Goda kunskaper i engelska
Om dig
Du är noggrann, lösningsorienterad och har god förmåga att bygga relationer. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta affärsmässiga beslut och arbeta både självständigt och i team.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Örebro
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
