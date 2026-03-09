Inköpare
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Arboga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Arboga
2026-03-09
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta som inköpare i en stor inköpsorganisation och samtidigt vara med och bidra till att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer?
Om enheten:
Försvarsmaktens Inköpsenhet är placerad inom FMLOG (Försvarsmaktens logistikförband) och ansvarar för Försvarsmaktens upphandlingar och inköp i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning. Det arbete vi genomför är avgörande för Försvarsmaktens försörjning samt strategiska och operativa framgång. Vi arbetar enligt en fastställd kategoristyrd metodik och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling.
Inköpsenheten består av sju avdelningar geografiskt spridda i Sverige. Vi söker nu en strategisk inköpare till vår avdelning IT-varor och tjänster. Avdelningen fokuserar på upphandling inom IT- och ledningssystemområdet Vi är prestigelösa, hjälpsamma och värdesätter ömsesidigt förtroende. Vårt dagliga arbete präglas av kontinuerlig kompetensutveckling samtidigt som vi ser vikten av välmående och balans - därför tillämpar vi flexibel arbetstid och har möjlighet till träning tre timmar i veckan på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inköparrollen är bred och med många spännande arbetsuppgifter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Övervaka vårat inflöde på inkomna ärenden i vårt affärssystem.
• Genomföra beställningar genom avrop ifrån befintliga ramavtal inom dina tilldelade kategoriområden.
• Genomföra upphandlingar för belopp under direktupphandlingsgränsen enligt gällande lagar, beslut, rutiner och instruktioner.
• Informera beställande kunder om lagar, beslut, riktlinjer och instruktioner.
• Utföra förnyade konkurrensutsättningar.
• Delta i olika projektarbeten, arbetsgrupper och Försvarsmaktsövningar.
I arbetet ingår även att utreda inkomna uppdrag (beställningar/behov) avseende status (attest, leverans, kanalval etc.) samt att underlätta fakturahantering genom korrekt inköpsorder, ordererkännanden, avvikelsehantering m.mPubliceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
• Högskoleutbildning motsvarande minst 120 poäng, med inriktning inom relevant område som t.ex. inköp, ekonomi, logistik, juridik, alternativt relevant kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
• Mycket goda kunskaper i MS Office (Powerpoint, Excel, Word)
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelskaDina personliga egenskaper
Du är en resultatinriktad och självgående person som tycker om och har god förmåga att arbeta i team. Att arbeta med flera uppgifter samtidigt är något du trivs med och du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du planerar och strukturerar ditt arbete väl för att nå uppsatta mål inom angivna tidsramar. Rollen ställer höga krav på serviceanda och vilja att hjälpa andra till att leverera lösningar som leder till resultat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande om du har någon eller några av dessa erfarenheter:
• Erfarenhet av operativt inköpsarbete
• Kategoristyrt inköpsarbete
• Kunskaper inom LOU och/eller LUFS
• Arbete med avtalsuppföljning
• Erfarenhet av att hålla i utbildningarÖvrig information
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i Arboga och arbete sker på plats. Arbetsprov kan förekomma vid rekryteringen.
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Magnus Svenman, Avdelningschef IT-varor och tjänster, telefon 072-250 34 54.
Fackliga representanter
SACO Madeleine Bagge
OFR/S Emanuel Derwinger
SEKO Eva Britt Steen
OFR/O Stefan Joon
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-29. Du ansöker via Försvarsmaktens hemsida. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9784039