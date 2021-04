Inköpare - Devport AB - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Devport AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2021-04-06Om DevPortDevPort är ett teknikkonsultföretag i ett expansivt utvecklingsskede med huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Linköping och Helsingborg. DevPort har sin kärnkompetens i fordonsindustrin och sysselsätter idag ca 300 personer i uppdrag inom fyra affärsområden - inbyggda system, IT, produktion och logistik samt produktutveckling. Inom dessa områden har vi flertalet spännande uppdrag för både dig som junior och senior ingenjör som matchas efter din profil och dina intressen. Med fina ramavtal och kunder har vi möjlighet att hitta rätt uppdrag för just dig.På DevPort är vi stolta över våra medarbetare och att samarbeta med flera av världens främsta fordonstillverkare och företag inom försvarsindustrin och andra utvecklingsintensiva branscher. Vi präglas av en familjär kultur med gemenskap, entreprenörskap, kompetens och trygghet som genomsyrar företagets verksamhet och bidrar till en trevlig och inspirerande arbetsplats.Vi fokuserar till största del på uppdrag inom forskning och utveckling som utförs på plats hos våra kunder eller från något av våra satellitkontor. Vår målsättning är att vara bäst i branschen på att matcha rätt person till rätt uppdrag med fokus på personlig utveckling.Vi erbjuderVi strävar efter att kunna erbjuda ett av marknadens bästa erbjudande vad gäller lön genom en individanpassad lönemodell som kallas för DevPort Winning Solution. Med denna råder full transparens vad gäller debitering mot kund och som anställd har man en stor del av det som faktureras. Vidare finns det en flexibilitet i lönemodellen där du själv har möjligheten att tillsammans med oss ta fram den bästa lös¬ningen som passar just dig vad gäller lön och andra förmåner.Hos oss strävar vi efter ett roligt och givande arbetsliv där vi levererar resultat över förväntan.Vi erbjuder våra medarbetare ett stort urval av uppdrag hos våra framgångsrika och spännande kunder och en god och inspirerande gemenskap som hyllar mångfald och olikheter.2021-04-06Devport söker nu inköpare som vill vara med och påverka affären hos våra kunder. Har du förmågan att påverka andra och har stor förståelse för hur affärer fungerar? Då är det dig vi söker!Som inköpare kommer du att ha följande ansvarsområden:* Upprätta leverantörsbaser för varje område som definierar kort- och långsiktiga inköpsstrategier och anpassa dessa till verksamheten / intressenterna.* Utföra upphandlingar enligt definierade strategier och ramar.* Förhandla kommersiella och juridiska avtal.* Granska inköpskrav och identifiera och välj kontrakt / leverantörer i enlighet med* definierade strategier och avtalVi söker dig som:* Har utbildning inom ekonomi, inköp, Business Administration eller likvärdigt.* Har minst års 1 erfarenhet av inköp, antingen operativt eller strategiskt* Är duktig på att förhandla* Är kommunikativ och service mindedDet är meriterande om du har:* Erfarenhet av indirekta inköp* Intresse och erfarenhet från fordonsbranschen då våra största kunder befinner sig i och kring den branschenHur du ansökerLogga in för att söka tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan snarast då tjänsterna tillsätts löpande!Är detta uppdrag inte riktigt det du söker men är intresserad av att arbeta på DevPort? Då är du varmt välkommen att skicka ditt CV med en kort beskrivning av vad du vill göra till elin.wickstrom@devport.se . Vi återkopplar om vi har något vi tror matchar din profil och intressen.DevPort gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-05-06Devport AB5673613